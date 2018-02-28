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28 Şubat 2018 08:50

Remzi Akgül Altın madalyanın sahibi oldu

Türkiye Büyükler Muay Thai şampiyonasında mücadele eden Remzi Akgül altın madalyanın sahibi oldu.

Remzi Akgül Altın madalyanın sahibi oldu

28 Şubat 2018 08:50


Antalya’da yapılan Türkiye Büyükler ve Gençler Muay Thai Şampiyonası’nda Erzincan adına mücadele eden Erzincan Gençlik Spor Kulübü sporcusu Remzi Akgül, altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.


Antalya’da yapılan ve 52 ilden yaklaşık 1600 sporcunun katıldığı Türkiye Büyükler ve Gençler Muay Thai Şampiyonası büyük bir heyecan ile sona erdi. Şampiyonada mücadele eden Erzincan Gençlik Spor Kulübü sporcularından Remzi Akgül, rakiplerine üstün gelerek altın madalyanın sahibi olarak şampiyonluğunu ilan etti.


Başarılı sporcuyu makamında Antrenörü Selçuk Yener ile birlikte kabul eden Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, sporcuyu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının bundan sonrada daha da büyüyerek devam etmesi temennisinde bulundu.




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