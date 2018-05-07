Saadet Partili eski Başkan AK Parti’ye geçti

Güzel 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri öncesi AK Parti’ye geçti. Saadet Partisinden istifa gerekçesini açıklayan Bekir Güzel, "Saadet Partisi’nin CHP ve İyi Parti ile ittifak yapmasından dolayı o ittifak içerisinde olan bir partinin neferi olmak istemedim ve bu ittifakın amacının ülke yönetmek olmadığı gibi Recep Tayyip Erdoğansız bir Türkiye amaçladıkları için, bende bu kirli hedeflerine alet olmamak için istifa edip AK Parti saflarına katıldım." dedi.

Konuşmaların ardından Güzel’e rozetini düzenlenen törenle AK Parti İl Başkanı Mehmet Şireci taktı.