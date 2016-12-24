Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2016 14:21

Sağlık evi çalışanlarına hizmet içi eğitim

Sağlık evi çalışanlarına hizmet içi eğitim

24 Aralık 2016 14:21

Erzincan’da sağlık evi çalışanlarına, ilk yardım ve güncel konular hakkında hizmet içi verilen eğitim tamamlandı.
Erzincan Halk Sağlığı Müdürlüğü, Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi tarafından sağlık evi çalışanlarına, ilk yardım ve güncel konular hakkında hizmet içi verilen eğitim, düzenlenen sertifika töreni ile sona erdi.
Erzincan’da sağlık evi çalışanlarına, ilk yardım ve güncel konular hakkında hizmet içi verilen eğitim tamamlandı. Sağlık hizmetlerinin en uç noktadaki birimleri olan ve öncelikli işi ana ve çocuk sağlığı hizmetlerini yürütmek üzere kurulan sağlık evlerinin, değişen sosyal şartlara ve ihtiyaçlara cevap verebilmesi için, güncel konular hakkında Erzincan Halk Sağlığı Müdürlüğü, Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi tarafından 21-23 Aralık tarihlerinde eğitim tamamlandı.
Erzincan Toplum Sağlığı Merkezinde gerçekleşen eğitimde; Örgütlenme ve Yönetim, Toplumu Tanıma, İletişim ve Danışmanlık, Üreme Sağlığı, Çocuk Sağlığı, Acil Durumlarda Vaka Yönetimi, Kanser ve Tütün Kontrolü, Obezite ve Diyabet, Çevre Sağlığı, Çalışan Sağlığı, Yasal Yükümlülükler, Çalışmaları Planlama ve Değerlendirme, Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü, Bağışıklama, Bulaşıcı Hastalıklara Müdahale, Su ve Gıdalarla Bulaşan Hastalıklarla Mücadele, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarla Mücadele, Evde Sağlık, Kırsal Bölgede çalışanların sorunları gibi konular işlendi.
3 gün süren eğitimde katılımcılara Aile Hekimliği ve TSH Şube Müdürü Adem Yusuf Kasımoğlu, Bulaşıcı Hastalıkları, Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürü Şahin Uçar ve eğitim koordinatörü Pınar Günay Altun tarafından katılım belgesi verildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZİNCAN HABERLERİ
ERZİNCAN HAVA DURUMU
0
°
C
Kar Yağışlı
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    0°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    1°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç