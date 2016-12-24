Sağlık evi çalışanlarına hizmet içi eğitim

Erzincan’da sağlık evi çalışanlarına, ilk yardım ve güncel konular hakkında hizmet içi verilen eğitim tamamlandı.

Erzincan Halk Sağlığı Müdürlüğü, Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi tarafından sağlık evi çalışanlarına, ilk yardım ve güncel konular hakkında hizmet içi verilen eğitim, düzenlenen sertifika töreni ile sona erdi.

Erzincan’da sağlık evi çalışanlarına, ilk yardım ve güncel konular hakkında hizmet içi verilen eğitim tamamlandı. Sağlık hizmetlerinin en uç noktadaki birimleri olan ve öncelikli işi ana ve çocuk sağlığı hizmetlerini yürütmek üzere kurulan sağlık evlerinin, değişen sosyal şartlara ve ihtiyaçlara cevap verebilmesi için, güncel konular hakkında Erzincan Halk Sağlığı Müdürlüğü, Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi tarafından 21-23 Aralık tarihlerinde eğitim tamamlandı.

Erzincan Toplum Sağlığı Merkezinde gerçekleşen eğitimde; Örgütlenme ve Yönetim, Toplumu Tanıma, İletişim ve Danışmanlık, Üreme Sağlığı, Çocuk Sağlığı, Acil Durumlarda Vaka Yönetimi, Kanser ve Tütün Kontrolü, Obezite ve Diyabet, Çevre Sağlığı, Çalışan Sağlığı, Yasal Yükümlülükler, Çalışmaları Planlama ve Değerlendirme, Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü, Bağışıklama, Bulaşıcı Hastalıklara Müdahale, Su ve Gıdalarla Bulaşan Hastalıklarla Mücadele, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarla Mücadele, Evde Sağlık, Kırsal Bölgede çalışanların sorunları gibi konular işlendi.

3 gün süren eğitimde katılımcılara Aile Hekimliği ve TSH Şube Müdürü Adem Yusuf Kasımoğlu, Bulaşıcı Hastalıkları, Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürü Şahin Uçar ve eğitim koordinatörü Pınar Günay Altun tarafından katılım belgesi verildi.