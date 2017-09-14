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14 Eylül 2017 09:13

“Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa" Erzincan’a Geliyor

Sağlık Bakanlığı’nın obezite ile mücadele kapsamında, çocuk ve gençlere yönelik sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi amacıyla düzenlediği "Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa" müzikali, 15 Eylül Cuma günü saat 19.

“Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa

14 Eylül 2017 09:13

00’da Erzincan saat kulesi önünde sahnelenecek.


Erzincan Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mesut Turan 15 Eylül Cuma günü Erzincan’da saat kulesi önünde sahnelenecek olan muzikal hakkında bilgiler verdi.


Turan açıklamasında: “Sağlık Bakanlığı’nın obezite ile mücadele kapsamında, çocuk ve gençlere yönelik sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi amacıyla düzenlediği "Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa" müzikali, Erzincan’da sahnelenecek müzikal için Türkiye’de toplam 31 şehirde 60 gösterim planlandı.


Geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı yetişmeleri için bakanlığımız çok ciddi çaba sarf ediyor. Dolayısıyla rafadan tayfa çocuklarımızın gönül ve ruh dünyasını çok ciddi manada güvenli bir biçimde inşa edebilecek bir eğlence anlamı taşıyor. Çünkü biz çocuklarımızın zihinlerini zararlı yayınlardan, zararlı fikirlerden de korumak istiyoruz. Bu kapsamda Erzincan’a gelecek olan "Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa" müzikaline tüm çocuklarımızı ve ailelerini bekliyoruz” diye konuştu.


(FG-AT-Y)



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