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04 Haziran 2018 15:06

Sağlıklı tayfa’ ve ‘rafadan tayfa’ya büyük ilgi

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda çocukların severek izlediği ’Sağlıklı Tayfa’, ’Rafadan Tayfa’ ve sağlıklı yaşamı destekleme konulu müzikal gösterimi düzenlendi.

Sağlıklı tayfa’ ve ‘rafadan tayfa’ya büyük ilgi

04 Haziran 2018 15:06


Erzincan Belediyesi Atatürk Parkı’nda yaklaşık bir buçuk saat süren etkinlikte yedi maskot Rafadan Tayfa karakterleriyle bir araya gelen çocuklar hem sağlıklı beslenme konusunda bilgi aldılar hem de anne ve babalarıyla birlikte eğlenceli dakikalar geçirdiler. Düzenlenen müzikal gösterim öncesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlıklı yaşam aracında stant kuruldu.


Kurulan stantta İl Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından, çocuklarda sağlık bilincinin artırılmasına yönelik çocuk ve ailelere ağız ve diş sağlığı, el hijyeni, hareketli yaşam, tuz kullanımı ve obezite konularında bilgiler verildi.


Çocukların aileleriyle birlikte eğlenerek hoşça vakit geçirmelerinden duydukları memnuniyeti dile getiren İl Sağlık Müdürü Dr. Öğrt. Üyesi Erkan Hirik yapmış olduğu açıklamada; “Sağlık Bakanlığımızın başlatmış olduğu ‘Obezite ile mücadele kapsamında toplumun sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamın teşviki “ konularında bilgilendirilmesi ile çocuk ve gençlere yönelik sağlıklı yaşamın teşviki konularında farkındalığın artırılması amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Etkinliğimize katılan çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum" dedi.




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