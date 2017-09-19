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19 Eylül 2017 08:39

“Sağlıklı Tayfaya” Erzincan’da Yoğun İlgi

Sağlık Bakanlığının obezite ile mücadele kapsamında, çocuk ve gençlere yönelik sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi amacıyla düzenlediği "Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa" müzikali, Erzincan saat kulesi önünde sahnelendi.

“Sağlıklı Tayfaya” Erzincan’da Yoğun İlgi

19 Eylül 2017 08:39


Erzincan saat kulesi önünde düzenlenen gösteriye çocukların ilgisi oldukça yüksekti. Ayrıca Erzincan Halk Sağlığı Müdürlüğümüze ait “Sağlıklı Yaşam” aracında çocuklara şapka diş macunu ve ailelerine bilgilendirici broşürler dağıtıldı.


Erzincan Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mesut Turan Erzincan’da sahnelenen müzikal sonrasında bir açıklama yaptı.


Turan açıklamasında: “Sağlık Bakanlığımız ve TRT Çocuk programı işbirliği ile "Sağlıklı Tayfa, Rafadan Tayfa" müzikali Erzincan’da gösterime sunuldu. Tahminlerimizin üzerinde bir ilgi oldu gösterime, bu programımızın amacı çocuklarımıza sağlıklı yaşama kültürünü aşılamak. Çocuklarımızın özellikle diyabet, hipertansiyon ve obezite konusunda bir yaşam kültürü ve sağlık alışkanlığı kazandırmak. Yine aynı zamanda çocuklarımıza ve ailelerine fizik egzersiz, sağlıklı yaşam ve sağlıklı yürüyüş gösterileri sahnelendi. Biz çocuklarımıza Sağlık Bakanlığı olarak bu tür programlar ve etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Yine ayrıca biz özellikle ailelerimize bundan sonra geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı daha sağlıklı yetiştirmek ve gelecekte daha sağlıklı nesiller ve aileler oluşturmak için çocuklarımızı sağlığın konusunda daha dikkatli olmalarını özellikle aile hekimlerimiz ve toplum sağlığı merkezlerimiz doktorları ile işbirliği içerisinde olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.




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