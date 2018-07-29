Sağlıklı yaşam standı açıldı

Açılan bilgilendirme standında vatandaşlara sağlık konusunda bilgilendirme broşürü dağıtılıp tansiyon ile şeker ölçümü yapıldı.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü vatandaşların sağlıklı yaşam sürdürmesi konusunda bilgilendirme çalışmalarına farklı programlarla devam ediyor. Erzincan Cumhuriyet Meydanı’nda açılan sağlık standında ücretsiz olarak vatandaşların tansiyon ve şeker ölçümü yapılarak konuyla ilgili broşürler dağıtılırken vatandaşların bilgilendirilmesi sağlandı. Yaklaşık bir hafta açık kalan stanttan birçok vatandaşlar faydalandı.

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü’nden Dr. Ayşe Gültekin Uzun yaptığı açıklamada, “ Sağlık İl Müdürlüğümüz bünyesinde farklı alan ve bölgelerde açtığımız stantlarla vatandaşları birçok konuda bilgilendirmelerini yapıyoruz. Standımızda bulunan broşürler hakkında bilgilendirmelerde bulunuyoruz” dedi.

Erzincan Cumhuriyet Meydanı’nda açılan standa dair bilgi veren Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erkan Hirik, “Kronik hastalıklarla mücadele, obezite, gebelik, çevre kirliliği gibi alanlarda çalışmalar yapılmakta, bulaşıcı hastalıklar kadar bulaşıcı olmayan hastalıkların da toplumda yükü artmakta. Bu hastalıklarla mücadele için de bilgilendirme çalışmaları yapılmakta” dedi.

Halk sağlığının önemini vurgulamak için stant açıldığını belirten Sağlık İl Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hirik, "Burada tansiyon ölçümleri ile birlikte şeker ölçümleri de yapılıyor. Görevli personel tarafından gerekli birimlere kişi yönlendirilmekte. Kanser vakalarında erken teşhis çok önemli yapılan küçük operasyonlarla birlikte kişi sağlığına da erken kavuşmakta Erzincanlılara önerimiz sağlıklı yaşam oluşturmaları bunun için de sağlıklı beslenebilme çok önemli sadece protein ağırlıklı değil mevsimsel gıdaları da tüketmek çok önemli. Tütün ve alkol tüketimi birçok kronik hastalığı da beraberinde getirir. Yaşam kalitesi ve yaşam süresinin artması için insanların kendilerinde yaşanan en ufak sıkıntıda mutlaka hekime başvurmaları gerekir” diye konuştu.