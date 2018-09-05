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05 Eylül 2018 09:10

Sağlıklı yaşam standı kuruldu

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri çerçevesinde tarafından Sağlıklı Yaşam standı kuruldu.

Sağlıklı yaşam standı kuruldu

05 Eylül 2018 09:10


Açılan stantta vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yapılarak, obezite ile mücadele, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite konularıyla ilgili bilgilendirici ve bilinçlendirici broşürler dağıtıldı.


Açılan standı ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erkan Hirik, yapılan etkinlikler hakkında bilgiler verdi. Hirik; “Her sene 3-9 Eylül tarihleri arasında Halk sağlığı haftası olarak ülkemizde kutlanmakta. Bu etkinlik bağlamda şuanda stant açmış bulunmaktayız. Bu etkinliklerin yada kutlamaların amacı, halk sağlığı uygulamaları hakkında vatandaşları bilinçlendirmek ve farkındalık üretmek. Bildiğiniz gibi yalnızca hastanelerde sağlık hizmetleri sunulmuyor, il genelinde 24 tane aile sağlığı merkezi ve 74 tane aile hekimliliğimizle kurucu sağlık hizmetini ve birinci basamak sağlık hizmetini sunuyoruz. Artı olarak halk sağlığı hizmetleri buda çok önemli hizmetler çünkü toplumun temel dokusuna bireylerin sağlığı koruyucu sağlık hizmetleri. Üzerinde durarak halk sağlığının önemini vurgulamak için bu hafta kutlanılıyor. Bu bağlamda yapılan hizmetlerden halkımızı bilgilendirmek amacıyla burada çeşitli broşürler dağıtıyoruz. Geçen yıl KETEM faaliyetlerinde ücretsiz olmak üzere kanser taraması yapıyoruz. Bağırsak kanseri, rahim ağzı kanseri ve meme kanseri taraması yapıyoruz. Türkiye’de 2’nci sırada yer aldık. Burada tamamen ücretsiz olarak KETEM faaliyet yürütmektedir. Artı halk sağlığı içerisinden yaptığımız ücretsiz taramaları güçlendirdik. Daha sağlıklı bir nesil noktasında halkımızın bilgi birikimi artırılması ve farkındalık sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.


Müdürlük diyetisyeni Refike Tufan ise vatandaşlara yapılan uygulara değindi. Tufan; “Buraya gelen vatandaşların ilk olarak boy kilo ve bel çevresi ölçümlerini yapıyoruz. Bununla birlikte beden kitle endeksi yaptırıyoruz. Beden kitle endeksine göre kilolu, normal kilolu veya zayıf olma durumuna göre değerlendiriyoruz. Fazla kilolu olanları da aile hekimlerine yönlendiriyoruz. Kan tahlillerini yaptırdıktan sonra bize çağırıyoruz. Gerekli diyet tedavisini tamamlıyoruz” dedi.




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