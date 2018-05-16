Şahin Dünya Çiftçiler Günü’nü Kutladı

İl Müdürü Şahin; Türkiye’de ki istihdamın hala yaklaşık dörtte birinin tarım sektörünce sağlandığını, ülke nüfusunun ise % 24’ünün hala köy ve beldelerde yaşadığını belirtti.

İl Müdürü Şahin, "Bugün, toprakla tohumu buluşturup bereket üreten o ellerin sahiplerine adanmış özel bir gün" dedi. Şahin mesajında, "Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu’nun kuruluş tarihi olan 1946 yılından beri ülkemizle birlikte birliğe üye tüm ülkelerde, Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlanmaktadır. Gün nedeniyle, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın koordinasyonunda, tarım ürünleri üretiminde zor şartlarda çalışan çiftçilerimizin, birim alandan daha fazla verim alabilmenin yanı sıra, daha sağlıklı ve kaliteli ürün alabilmeleri için, çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önderimiz Atatürk, Türk köylüsünü ve çiftçisini ’Milletin Efendisi’ olarak tanımlayarak, ’Milli ekonominin temeli ziraattır’ diyerek, çiftçilerimizin toplum yaşamı içindeki yerini ve önemini açıklıkla belirtmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk; Milletimiz çok büyük elemler, mağlubiyetler, facialar görmüştür. Bütün olanlardan sonra yine bu topraklarda bulunuyorsa bunun temel sebebi şundandır: " Çünkü Türk çiftçisi bir eliyle kılıcını kullanırken, diğer elindeki sabanla topraktan ayrılmadı. Eğer milletimizin büyük ekseriyeti çiftçi olmasaydı biz bugün dünya yüzeyinde bulunmayacaktık. Sağlıklı gıdayı üretmek ve tüketicilere ulaştırmak için yapılan tüm faaliyetlerin temelinde fedakar Türk çiftçilerinin gayretleri, çalışmaları, hizmetleri bulunmaktadır. Özellikle küresel ve bölgesel iklim değişikliklerinden en yoğun etkilenen çiftçilerimizin üretime devam ederek, milli ekonomiye katkı yapmayı sürdürmeleri dolayısıyla çiftçilerimizin hepsine şükran borçluyuz. Beslenmeyi sağlamak açısından toplumumuzun her ferdini yakından ilgilendiren tarım ve tarıma dayalı sektörler, nüfusumuzun yarısına yakınını bünyesinde barındırması, istihdam, ihracat ve sanayiye katkısı gibi yönleriyle de ülkemiz için ekonomik bir faaliyet alanından öte bir yaşam biçimidir. Tarım sektörü toplumsal ve ekonomik nitelikli birçok nedenle Türkiye’nin yaşamsal sektörüdür. Tarımı ekonomiye ve topluma yük gibi gösteren, gerçek dışı iddiaların tersine, bu sektör bu ülkenin şansıdır, önemli avantajıdır. Milli ekonominin temeli olan Tarım sektörünü oluşturan ülkemiz çiftçilerinin ve Erzincanlı çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü’nü kutlar, bereketli bir üretim yılı dilerim" diye konuştu.