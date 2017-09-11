Şampiyon Badmintoncular ödüllendirildi

Felekoğlu sporcuların başarılarından dolayı gurur duyduklarını ifade ederek çeşitli hediyeler verdi.

Kurulduğu günden bu yana Erzincan’da sportif faaliyetlere önemli destekler veren İl Özel İdaresi Spor Kulübü bünyesinde müsabakalara katılan badminton sporculaı Milli Takım Antrenörü Murad Sönmez ve Uğur Ertekin ile birlikte Özel İdare Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu’nu makamında ziyaret ettiler. Badminton’da Avrupa üçüncülüğü, Balkan şampiyonluğu ve olimpiyat elemelerinden derece ile dönen sporcular ile yakından ilgilenen Felekoğlu; “Kulübümüz bünyesindeki sporcularımızın elde ettiği başarılardan dolayı gururlu ve mutluyuz. İnşallah yeni başarılar kazanmaya devam edecekler” diye konuştu.

Milli Takım Antrenörü Murad Sönmez ise, İl Özel İdaresi Spor Kulübü’nün kurulduğu günden buyana kendilerine önemli destekler verdiğinin altını çizerek, özel idare ve kulüp yöneticilerine teşekkür etti.