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21 Haziran 2018 13:30

Sandık görevlilerine eğitim verildi

Erzincan Yüksek Seçim Kurulu tarafından 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 27.

Sandık görevlilerine eğitim verildi

21 Haziran 2018 13:30

dönem Milletvekilliği seçimlerinde sandık başında duracak görevlilere eğitim verildi.


24 Haziran seçimlerinde sandık başlarında duracak görevlilere eğitim verildi. Önümüzdeki Pazar günü Türkiye genelinde yapılacak olan milletvekilli ve cumhurbaşkanı seçimlerinde sandık başında duracak görevlilere İl Müftülük konferans salonunda eğitim verildi.


Yüksek Seçim Kurulunca verilen eğitim yaklaşık iki saat sürdü. “Sandık kurullarının oluşumu ile görev ve yetkileri konulu” bilgilendirme toplantısında 135 sayılı genelge sandık görevlilerine anlatıldı.


Toplantıda sandık kurulu başkanının belirlenmesi, sandık kurulu üyelikleri, sandık kurullarında görev alamayacaklar, sandık kurullarının teşekkülüne karşı şikayet ve itiraz, sandık kurullarının görev ve yetkileri, sandık kurulu başkanının görevleri, sandık kurulu başkanının öncelikle yapacağı işler, bina sorumlularının görevleri, bina sorumlusu yardımcısının görevleri, başkan veya üyelerden bir kısmının göreve gelmemesi, sandığın konulacağı yerin belirlenmesi, sandık seçmen listesinin sandık çevresine asılması, sandık çevresinde düzenin sağlanması ve yasaklar, oy verme gününde sandık kurulunun toplanma zamanı ve hemen yapacağı işler, oy verme yetkisi, oy verme süresi, seçmenin kimliğinin tespiti, oy verme işlemi, engellilerin oy kullanması, kapalı oy verme yerinde seçmenin uyması gereken kurallar, oy kullanmada öncelik, sandığın açılması, zarfların sayılması, geçerli ve geçersiz oy zarflarının ayrılması, kullanılmayan birleşik oy pusulaları ve zarflar, zarfların açılması, oyların sayım ve dökümü konularına değinildi.




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