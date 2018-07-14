Şanlı Türk Bayrağı bisikletli kadınlar tarafından Erzincan’a getirildi

Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında Erzincan il sınırına kadar bisiklet kullanan kadınlar tarafından getirilen Türk Bayrağı yine bisiklet kullanan Erzincanlı kadınlar ve bisiklet severler tarafından teslim alındı. Teslim alınan Türk Bayrağı kadın bisikletçiler tarafından Tunceli’ye götürülecek ve böylece diğer illerdeki kadın bisikletçilerin devralması ile Türk Bayrağı elden ele tüm Türkiye’yi gezecek.

Muğla Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği tarafından, "Elele Elden Ele 81 İlde" sloganı ile 19 Mayıs’ta Muğla’da başlayıp 30 Ağustos’ta başlangıç noktası olan Muğla’da son bulacak sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. Dikkati bisiklet kullanan kadınlara yönlendirmeyi hedefleyen proje, kent içi ulaşımı kolaylaştıran bisikletin kadınlar tarafından kullanımını yaygınlaştırmak ve sağlıklı yaşam ve mutlu insanlar için bisiklet sporunun gerekliliğine vurgu yapıyor.

Proje kapsamında teslim alınan Türk Bayrağı ile Erzincan Gençlik Merkezi’ni ziyaret eden bisikletçileri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Fatih Çöpür ve Bisikletliler Derneği Erzincan Temsilcisi Hakan Sarı birlikte karşıladılar. Ülke genelinde bisiklet kullanan kadınlara dikkat çekmek istediklerini belirten Ebru Erkılıç, "Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneğinin ’Elele Elden Ele 81 İlde’ sloganı ile 19 Mayıs’ta başlatmış olduğu sosyal sorumluluk projesi 30 Ağustos’ta başlangıç noktası olan Muğla’da son bulacak. Proje ile bisiklet kullanan kadınların sayısının artması ve trafikte bisiklet kullanan kadınlara karşı daha dikkatli olunması amaçlanıyor. Bu kapsamda 81 ilde Türk Bayrağımız kadınlar tarafından kadın bisikletçilerin devralması ile Türkiye’yi geziyor. Bayrağımızı Gümüşhane’den teslim aldık. Tunceli’ye teslim etmek üzere bisikletlerimizle yola çıkacağız" dedi.