Diğer
Kategoriler
14 Temmuz 2018 18:48

Şanlı Türk Bayrağı bisikletli kadınlar tarafından Erzincan’a getirildi

Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneğinin öncülüğünde başlatılan Türk Kadınının Zaferi adlı etkinlik kapsamında Gümüşhane’den teslim alınan Türk Bayrağı Erzincan’a vardı.

Şanlı Türk Bayrağı bisikletli kadınlar tarafından Erzincan’a getirildi

14 Temmuz 2018 18:48


Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği tarafından başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamında Erzincan il sınırına kadar bisiklet kullanan kadınlar tarafından getirilen Türk Bayrağı yine bisiklet kullanan Erzincanlı kadınlar ve bisiklet severler tarafından teslim alındı. Teslim alınan Türk Bayrağı kadın bisikletçiler tarafından Tunceli’ye götürülecek ve böylece diğer illerdeki kadın bisikletçilerin devralması ile Türk Bayrağı elden ele tüm Türkiye’yi gezecek.


Muğla Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneği tarafından, "Elele Elden Ele 81 İlde" sloganı ile 19 Mayıs’ta Muğla’da başlayıp 30 Ağustos’ta başlangıç noktası olan Muğla’da son bulacak sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. Dikkati bisiklet kullanan kadınlara yönlendirmeyi hedefleyen proje, kent içi ulaşımı kolaylaştıran bisikletin kadınlar tarafından kullanımını yaygınlaştırmak ve sağlıklı yaşam ve mutlu insanlar için bisiklet sporunun gerekliliğine vurgu yapıyor.


Proje kapsamında teslim alınan Türk Bayrağı ile Erzincan Gençlik Merkezi’ni ziyaret eden bisikletçileri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Fatih Çöpür ve Bisikletliler Derneği Erzincan Temsilcisi Hakan Sarı birlikte karşıladılar. Ülke genelinde bisiklet kullanan kadınlara dikkat çekmek istediklerini belirten Ebru Erkılıç, "Mor Pedal Kadın Bisiklet Derneğinin ’Elele Elden Ele 81 İlde’ sloganı ile 19 Mayıs’ta başlatmış olduğu sosyal sorumluluk projesi 30 Ağustos’ta başlangıç noktası olan Muğla’da son bulacak. Proje ile bisiklet kullanan kadınların sayısının artması ve trafikte bisiklet kullanan kadınlara karşı daha dikkatli olunması amaçlanıyor. Bu kapsamda 81 ilde Türk Bayrağımız kadınlar tarafından kadın bisikletçilerin devralması ile Türkiye’yi geziyor. Bayrağımızı Gümüşhane’den teslim aldık. Tunceli’ye teslim etmek üzere bisikletlerimizle yola çıkacağız" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZİNCAN HABERLERİ
ERZİNCAN HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç