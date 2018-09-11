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Şarbon ile mücadelede güçlü bir çalışma yapılmalı

Erzincan Veteriner Hekimler Odası Başkanı Serkan Kütük, şarbon hastalığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kütük, yaşanan bu süreçte veteriner hekimlere büyük bir iş düştüğünü ve veterinerlerin teşkilatlı bir çalışma ile bu hastalık sürecini atlatacaklarını belirtti.


Son günlerde yurdun çeşitli illerinde yaşanan şarbon hastalığı ile ilgili olarak açıklama yapan Kütük, devletin ilgili kurumlarının hayvan hastalıkları ile mücadelede daha etkin olması gerektiğini vurgulayarak bu konuda güçlü bir veteriner teşkilatının olması gerektiğini de dile getirdi.


Kütük; “Yurdun çeşitli illerinde yaşanan şarbon hastalığı ile ilgili olaylar; başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere devletin ilgili kurumlarının hayvan hastalıkları ile mücadelede daha etkin olması gerektiğini ve bu konudaki eksiklikleri bir kez daha göstermiştir. Hayvan hastalıkları ile mücadele önemli bir yere sahip Veteriner hekimliği hizmetlerinde değeri toplum tarafından bir kez daha hatırlanmış ve anlaşılmıştır. Veteriner hekimler hizmetleri , zoonoz (hayvandan insana bulaşabilen) hastalıklar nedeniyle, hem hayvan sağlığı hem de insan sağlığı açısından önemlidir. Dolayısıyla bu mücadeleyi sağlayacak meslek grubunun son derece güçlü ve yetkin hale getirilmesi öncelikle önemlidir.


Dünyada 200 den fazla zoonoz hastalık bulunmaktadır. Bugün şarbon yarın kuduz veya başka bir zoonoz tehdidi ile karşılaşabiliriz. Bunun yanında şap gibi bir çok salgın hayvan hastalığı da hayvancılık sektöründe önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bunlar sağlık problemidir. Şarbon hastalığı önemli bir zoonoz hastalıktır. İnsanlarda üç ayrı şekilde seyredebilmektedir. Bulaşma şekline göre; deride, sindirim sisteminde ve solunum sisteminde yerleşmektedir. Unutulmaması gerekir ki ; sağlıklı hayvan sağlıklı gıdayı, sağlıklı gıda da sağlıklı toplumları oluşturacaktır. Bu zincirin en önemli halkası Veteriner Hekimler ve güçlü bir veteriner hekimler teşkilatıdır. İvedilikle bu teşkilatın oluşturulması ve yetkili kılınması halk salığı ve gıda güvenliğinin de teminatı olacaktır” dedi.

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