Şavak Aşireti’nden Afrin harekâtına tam destek

Erzincan Şavaklılar Derneği Başkanı Celal Yılmaz, Türkiye’nin, sınır güvenliğini sağlamak, hem kendisi hem de bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak için adım attığını, bölgeyi terör örgütlerinden temizleyerek huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmek amacıyla Afrin’de sınır ötesi harekât başlattığını söyledi.

Başkan Celal Yılmaz basın açıklamasında; “Bizler ulusal güvenliğimizi korumak amacıyla devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Bu harekât, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Fırat Kalkanı ile başlayan ve Zeytin Dalı Harekâtıyla devam eden operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Tüm uluslararası camiayı da, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hâkim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz.

Dualarımızla devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Askerlerimizin Allah yardımcısı olsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz, mekânları cennet olsun” diye konuştu.