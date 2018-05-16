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16 Mayıs 2018 09:47

Şehir Tiyatrosu ’Evcilik Oyununu’ sahneledi

Erzincan Belediyesi Şehir Tiyatrosu çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şehir Tiyatrosu ’Evcilik Oyununu’ sahneledi

16 Mayıs 2018 09:47

Yıl içerisinde sergilediği oyunlarla izleyicilerin büyük beğenisini kazanan Şehir Tiyatrosu, bu kez Adalet Ağaoğlu’nun yazdığı, Kubilay Pembeklioğlu’nun yönettiği Evcilik Oyunu adlı eseri izleyiciyle buluşturdu.


Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Prof.Dr. Erdoğan Büyük Kasap Kültür ve Kongre Merkezinde sergilenen ve halkın yoğun ilgi gösterdiği oyun sonrası bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, “Toplum ve medeniyetler arasında köprü vazifesi gören tiyatro, kültürün aynasıdır. Biz de Erzincan Belediyesi olarak kültür ve sanat etkinliklerine büyük önem veriyoruz. Şehrimizde tiyatro olmayışı büyük eksiklikti. Bu eksikliği gidermek adına şehir tiyatrolarını kurduk. Kültür ve sanatı belediyesi olma sloganıyla çıktığımız yolda önemli organizasyonlara imza atıyoruz. Arkadaşlarımızın sergiledikleri oyunlar hemşehrilerimizin büyük beğenisini kazandı. Hepsini ayrı ayrı kutluyorum. Ayrıca Şehir tiyatrolarımız, sadece oyun sahnelemiyor, aynı zamanda tiyatro okulu kimliği ile yetenekli gençleri tespit ederek oyuncu da yetiştiriyor. Bu anlamda, gençlerimize ve çocuklarımıza tiyatroyu sevdirmek, kendilerini doğru ifade edebilme ve sosyal ilişkiler kurmalarına yardımcı olacak ücretsiz tiyatro kursları veriyoruz. Kurs alan öğrencilerimizin içinden mutlaka büyük sanatçılar da yetişecektir. Başarılarının devamını diliyorum.” dedi




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