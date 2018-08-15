Şehir Tiyatrosu yeni bir oyun sahneleyecek

Erzincan Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenecek olan “Evcilik Oyunu” adlı tiyatro oyunu 16 Ağustos 2018 Perşembe günü saat 19.30’da Müftülük Konferans Salonunda ücretsiz olarak gösterime girecek.

20. yüzyıl Türk edebiyatının en önemli romancılarından biri kabul edilen Adalet Ağaoğlu’nun yazmış olduğu Yönetmenliğini tiyatro sanatçısı Kubilay Penbeklioğlu’nun yaptığı Erzincan Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenecek olan “Evcilik Oyunu” adlı tiyatro oyunu seyirciyle buluşacak.

Erzincan Belediyesi Şehir Tiyatrosu faaliyetleri ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy “Erzincan Belediyesi olarak kültür ve sanat etkinliklerine büyük önem veriyoruz. Şehrimizde tiyatro olmayışı büyük eksiklik bu eksikliği gidermek adına şehir tiyatrolarını kurduk. Ayrıca yine Şehir Tiyatroları çatısı altında tiyatrocu yetiştiriyoruz. Tiyatro, toplum duyarlığını artırır, toplumu ortak bir estetik düzeye çıkarır, Birey-toplum ilişkilerinin kökenine iner ve toplumun kültür birikimini yansıttığı oranda, bu birikimin zenginleşmesine aracı olur. Bizler şehir tiyatrosunu kurarak bize düşen görevi yerine getirdik hemşehrilerimize düşen görev sadece salonu boş bırakmamak bu vesileyle Hemşehrilerimizi Müftülük Konferans Salonunda ücretsiz olarak sahnelenecek olan tiyatro oyunumuza bekliyoruz ” dedi.