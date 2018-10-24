Şehit Jandarma Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba, otopsi için Erzurum'a gönderildi

Erzincan'ın İliç ilçesinde görevden dönen jandarma aracının yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba, otopsi için Erzurum'a sevk edilip, ardından Düzce'de ki baba ocağına götürülecek.

Erzincan'ın İliç ilçesinde 24 ER 151 resmi plakalı kamyonet, sürücüsünün Jandarma Uzman Çavuş Çağrı Adıyaman'ın Boyalık köyü civarında direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada şehit olan Sivas'ın Gürün ilçesine kayıtlı 25 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba, otopsi için Erzurum'a sevk edilerek, oradan da Düzce'de ki baba ocağına götürülecek.