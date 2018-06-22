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22 Haziran 2018 02:03

Şehit Resul Bayracı baba ocağına getirildi

Kuzey Irak’ta PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Van 100’üncü Yıl Hastanesi’nde şehit olan sözleşmeli Er Resul Bayracı baba ocağına getirildi.

Şehit Resul Bayracı baba ocağına getirildi

22 Haziran 2018 02:03


Kuzey Irak’ta PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan piyade sözleşmeli Er Resul Bayracı tedavi gördüğü Van 100’üncü Yıl Hastanesi’nde şehit oldu. Bayracı’nın cenazesi gece saatlerinde helikopterle baba ocağı Erzincan’ın Tercan ilçesine getirilerek ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Bayracının cenazesi bu gün Cuma namazına müteakiben kılınacak namazın ardından ilçe mezarlığına defnedilecek.


14 Haziran 2018 tarihinde Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda güvenlik güçleri ile teröristler arasında Zengiltepe mevkiinde çıkan çatışmada teröristlerin güdümlü füze ile saldırısı sonucu 1 asker şehit olmuş, 4 asker de yaralanmıştı. Yaralı askerler kaldırıldıkları Van 100’üncü Yıl Hastanesi’nde tedaviye alındı. Askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Resul Bayracı (23) doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


Şehidin naaşını helikopter ile ilçe stadında Tercan İlçe Kaymakamı Kürşad Karaca, Tercan Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Tercan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ercan Bozkurt, şehidin ailesi yakınları ve vatandaşlar karşıladı.




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