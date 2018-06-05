Ramazan geceleri halkın büyük destekleri ve katılımlarıyla birlikte dolu dolu geçen programlarda İl Müftülüğü Ramazan Ayı’nın önemine dair konularda vatandaşları bilgilendiriyor.

“Şehr-i Can’da Ramazan Akşamları” programlarında Cezaevi Vaizi Mehmet Aydoğan Ramazan teması olan “israf olmasın” konusuna değindi. Vaiz Aydoğan infâkın önemi, Ramazan gecelerinin nasıl ihya edilmesi gerektiği konularında vatandaşlara açıklamalarda bulundu. Cezaevi Vaizi Mehmet Aydoğan’ın konuşmasının ardından Erzincan Müftülüğü İlahi ve Kaside Grubunun seslendirdiği ilahiler, kasideler, şiirler ve deyişlerle program son buldu.