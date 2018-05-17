Şehr-i Can’da Ramazan akşamları programları başladı

Programın açılış konuşmasını yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy “Belediyemiz tarafından düzenlenen Şehr-i Can akşamları programına hoş geldi. Bizi Ramazana kavuşturan Rabbime hamdı olsun. Kıymetli hemşehrilerim bildiğiniz gibi iki gün önce ABD, büyükelçiliğini Kudüs’e taşıdı ve resmen Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdı. Yaşanan bu olayın akabinde Filistinli kardeşlerimiz protesto gösterilerine başladılar. Silahsız insanların üzerine ateş etmeyi alışkanlık haline getiren katil İsrail askeri 60 kardeşimizi şehit etti. Bizler Erzincan olarak İsrail’i ve ABD’yi şiddetle kınıyoruz. Bu kararlarından vazgeçmelerini istiyoruz. Ecdadımız 600 yıl 3 kıtaya hükmetti ve hiçbir adaletsizliğe müsaade etmedi. Ama şimdi dünyanın birçok noktasında kan ve gözyaşı ver, adaletsizlik, çile var. Ancak diriliyoruz, yeniden eski ihtişamlı günlerimize döneceğiz ve dünyaya adalet dağıtmaya devam edeceğiz inşallah.

Değerli hemşehrilerim, Ramazan ayı boyunca Şehr-i Can’da Ramazan akşamları programlarıyla sizlerle birlikte olacağız. Ramazan’ın maneviyatına uygun programlar hazırladık. 30 gün boyunca mehter ve semazen gösterileri, ilahi programları ve Kur’an tilavetleriyle dolu dolu bir Ramazan bizleri bekliyor. Bu yıl programlarımızda bir değişiklik yaptık fuar alanıyla Şehr-i Can akşamları programlarını ayırdık. Fuar alanı Barış Manço parkında kurulacak. İftar Çadırımız da yine Atatürk Parkı havuz başında olacak.

Kıymetli Erzincanlılar Ramazan ayı birlik ve beraberlik ayıdır ve Erzincan birliğin beraberliğin kardeşliğin şehridir. Bu şehir Anadolu’nun küçültülmüş halidir. Bizler bu topraklarda asırlardır. Alevisiyle , sünnisiyle ; Kürdüyle, Türküyle barış ve kardeşlik içinde yaşıyoruz. Ramazan ayını birlikte olduğumuz gibi Muharrem ayını da birlikte oluyoruz. Ancak bu kardeşliği, bu birliği bölmek parçalamak isteyenler var. Buna asla müsaade etmeyeceğiz.” Dedi.

Program Erzincan Belediyesi Mehter Takımı ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.