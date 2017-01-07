Selçuk Yener Altyapı Teknik Direktörlüğüne atandı

Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kadrolu Muay Thai (Thai Boks) Antrenörü olarak görev yapan Selçuk Yener, Muay Thai Federasyonu tarafımdan Alt yapıdan sorumlu Milli Takımlar Teknik Direktörü olarak atandı. Uzun yıllardır Milli takım Antrenörlüğü ve Teknik kurul başkanlığı görevleri yürüten Selçuk Yener, yeni görevine başladı. Selçuk Yener Federasyon bünyesinde Alt Gençler, Kadetler, Minikler ve Yıldızlar kategorilerinden sorumlu olacak. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Muay Thai sporu ile ilgili çalışmalar ve antrenmanlar hakkında bilgi veren Alt Yapı Milli Takımlar Teknik Direktörü Selçuk Yener, “Muay Thai Spor branşı ülkemizde Thai Boks yada Taylan Boksu olarak ta bilinir. Uzak Doğu menşeli bir spor olup, ana vatanı Taylant’dır. Yumruk tekme, diz ve dirseklerin kullanıldığı tam korumalı yapılan bir spordur. Ülkemizde 81 ilde yapılmaktadır. Olimpiyat Komitesi (İOC) tarafından tanınan Olimpik branş Muay Thai sporu ilimizde yeni başlayanlar için Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri 18:30-20:30 arasında, müsabık seviyede sporcular için 6 gün aynı saatlerde 13 Şubat spor salonunda çalışmalar devam etmektedir. Antrenmanlarımız tamamen ücretsiz olup, her yaş grubuna yönelik çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.