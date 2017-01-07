Diğer
Kategoriler
07 Ocak 2017 10:37

Selçuk Yener Altyapı Teknik Direktörlüğüne atandı

Selçuk Yener Altyapı Teknik Direktörlüğüne atandı

07 Ocak 2017 10:37

Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kadrolu Muay Thai (Thai Boks) Antrenörü olarak görev yapan Selçuk Yener, Muay Thai Federasyonu tarafımdan Alt yapıdan sorumlu Milli Takımlar Teknik Direktörü olarak atandı. Uzun yıllardır Milli takım Antrenörlüğü ve Teknik kurul başkanlığı görevleri yürüten Selçuk Yener, yeni görevine başladı. Selçuk Yener Federasyon bünyesinde Alt Gençler, Kadetler, Minikler ve Yıldızlar kategorilerinden sorumlu olacak. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Muay Thai sporu ile ilgili çalışmalar ve antrenmanlar hakkında bilgi veren Alt Yapı Milli Takımlar Teknik Direktörü Selçuk Yener, “Muay Thai Spor branşı ülkemizde Thai Boks yada Taylan Boksu olarak ta bilinir. Uzak Doğu menşeli bir spor olup, ana vatanı Taylant’dır. Yumruk tekme, diz ve dirseklerin kullanıldığı tam korumalı yapılan bir spordur. Ülkemizde 81 ilde yapılmaktadır. Olimpiyat Komitesi (İOC) tarafından tanınan Olimpik branş Muay Thai sporu ilimizde yeni başlayanlar için Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri 18:30-20:30 arasında, müsabık seviyede sporcular için 6 gün aynı saatlerde 13 Şubat spor salonunda çalışmalar devam etmektedir. Antrenmanlarımız tamamen ücretsiz olup, her yaş grubuna yönelik çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZİNCAN HABERLERİ
ERZİNCAN HAVA DURUMU
3
°
C
Yoğun Kar Yağışı
  • Pazar
    Yoğun Kar Yağışı
    3°C
  • Pazartesi
    Yoğun Kar Yağışı
    -1°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    -1°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç