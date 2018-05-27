Erzincan’da 16-60 yaş aralığındaki ev hanımları ve genç kızların mesleki yeterlilik kazanmalarını sağlamak amacı ile Erzincan Halk Eğitim Merkezi tarafından Aile Destek Eğitim Merkezinde açılan kurslarda kursiyerlerin yapmış oldukları eserlerin sergi açılışı yapıldı. Açılışa İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammer Doğan, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Remzi Sarıgöl, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Temel Çiçek, Kursiyerler ve davetliler katıldı.

Erzincan Valiliği Sosyal Yardımlaşma Vakfı bünyesinde hizmet veren sosyal konutlarında bulunan sosyal tesislerde eğitim alanları oluşturularak Aile Destekli Eğitim Merkeziproje merkezinde 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı boyunca 95 kişi Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan Mefruşat, El Sanatları, KİEM (Kamu İnternet Erişim Merkezleri) kursundan faydalandı.

Mefruşat ve el sanatları alanında aynı anda 5 kurs yürütüldüğünü belirten Erzincan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Temel Çiçek; “Proje dâhilindeki her kursiyer ayrıca KİEM kursuna dâhil edildi. Bu kurslarda Antep işi, hesap işi, bargello, Türk işi, etamin, çöp işi, makine nakış, kurdele işi, Maraş işi teknikleri kullanılarak yapılan 500 adet salon takımı, havlu, yatak odası takımı, mutfak takımı, seccade, tepsi gibi ürünler proje merkezinde sergilendi.

Kursa katılan kursiyerlerin kurs boyunca kullandıkları malzemelerin çoğunluğunun Sosyal yardımlaşma Vakfı tarafından karşılandığını da belirten Çiçek serginin hafta sonuna kadar devam edecek” dedi.