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02 Ocak 2017 14:11

Serviks kanserine farkındalık ayı

Serviks kanserine farkındalık ayı

02 Ocak 2017 14:11

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı, tarafından Türkiye genelinde 2017 yılı Ocak ayı itibariyle, Serviks (rahim ağzı) kanserine dikkat çekmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek.
Düzenlenecek olan etkinliklere ilişkin Serviks (rahim ağzı) kanseri hakkında bilgiler veren Erzincan Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mesut Turan, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini belirterek, Serviks (rahim ağzı) kanseri hakkında bilgiler verdi.
Turan açıklamasında: “Serviks (rahim ağzı) kanseri; Dünya genelinde 45 yaş altı kadınlarda en sık görülen 2. Kanser türü olup meme ve akciğer kanserlerinden sonra kanserlerden ölümlerde 3. sıradadır. Sık görülen bir kanser türü olmasının yanında en önemli özelliği erken evrede tespit edilebilmesi ve tespit edilebildiği zamanda tedavi edilebilmesidir.
Önlenmesi ve erken teşhis edildiğinde de tedavisi mümkün olan serviks kanserinde, invazif kanser sıklığı ve kansere bağlı ölümlerin azaltılması açısından önemli bir noktayı da tarama yöntemleri oluşturmaktadır. Yapılacak Taramalarla; servikal patolojileri henüz preinvaziv evrede iken tespit edip etkin ve basit yöntemlerle tedavi etmek suretiyle, invaziv kanser sıklığını buna bağlı morbidite ve mortaliteyi düşürmek amaçlanmaktadır.
Kanserin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ve iyileşmenin erken teşhis ile doğru orantılı olduğunu unutmamalıyız.
İlimizde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezimizde (KETEM) erken tanısı konulabilen kanser vakalarının belirlenmesi, kontrol altına alınması, hizmet içi ve halk eğitimi yoluyla kanser konusunda halkın bilgilendirilmesi amacı ile hizmet verilmektedir. Meme kanseri için 40-69 yaş grubundaki kadınların 2 yılda bir mamografi çektirmeleri, rahim ağzı kanseri için 30-65 yaş grubundaki kadınların 5 yılda bir HPV DNA testi ve smear testi yaptırmaları ve kalın bağırsak kanseri için 50-70 yaş grubundaki her kadın ve erkeğin 2 yılda bir dışkıda gizli kan baktırmaları gerekmektedir. Aile hekimlerinizden ve KETEM’den konu ile ilgili bilgi alabilirsiniz.” dedi.



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