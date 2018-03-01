“Sevgi insanı olmak” konulu program ile gönülleri fethettiler

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi’nin, “ Değerlerimle Değerliyim” e-Twinning programı kapsamında, Akyazı Şehit Er Mesut Koyun İlk ve Ortaokulu tarafından “Sevgi insanı olmak” konulu program düzenlendi.

Akyazı Şehit Er Mesut Koyun İlk ve Ortaokulu idarecileri tarafından, sevgi değerinin tüm değer ve tutumların temeli olduğu bilinci ile, öğrencilere sevginin, sevmenin, sevilmenin, saygıya dair tutumların ne olduğunu ve nasıl olması gerektiği, hem görsel hem de davranışsal olarak eğitsel çalışmalarla öğrencilere kazandırılmaya çalışıldı.

Akyazı Şehir Er Mesut Koyun ilk ve Orta Okulu, Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığına bağlı Çocuk Evleri Sitesinde Koruma ve Bakım altında bulunan çocuklar için Aralık ayından bu yana “Sevgide Farkındalık” ismiyle eğitim ve öğretim çalışmaları düzenledi. Öğrenci ve öğretmenleriyle birlikte sevgi evlerinde ki çocuklara hediyeler sunuldu. İdareci ve öğrenciler daha sonra gerçek eğitimin her canı sevmekten geçeceği bilinciyle aldıkları süt ve mamalar hayvan barınağına teslim ettiler.

Öğretmen ve öğrenciler Afganlı yardıma muhtaç aileyi de unutmadı. Öğretmen, öğrenci ve velilerin desteği ile biriktirilen harçlıklar, yardım kampanyası ile ihtiyaçlı aileye ulaştırıldı.

Düzenlenen programda konuşan Akyazı Şehir Er Mesut Koyun ilk ve Orta Okulu Müdürü Kazım Erol; “Kıymetli misafirler, sevgili gençler sevgisiz bir toplum yetişiyor. Kendi istekleri dışında hiçbir şeyin anlamlı olmadığı bir nesil. Hangimiz çocuğumuzu hayata hazırladık. Onların sınırsız istek ve dileklerini yerine getirmekten başka. Sadece kendi nefsini düşünen, doyumsuz, fedakarlığın olmadığı, paylaşmanın olmadığı, vefanın olmadığı. Hani diyoruz ya hep, kendine Müslüman tam da yaşadığımız bu zamanı tarif ediyor sanırım. Onun için işimiz sevgi olmalıdır. Ahde vefa olmalıdır. Geçmişi bilip, geleceğe yolculuk olmalıdır.

Bunları en iyi anlamanın yolu en güzeli çocuklarımızı ya da eşimizi alıp belli aralıklarla sevgi evlerini, huzurevlerini, hayvan barınaklarını ziyaret edip günümüzün bir bölümünü orada geçirmek olmalıdır. Söylenecek çok şeyi gözler önüne serecek ve elimizde olan güzelliklerin farkına varmamızı sağlayacaktır. Belki de hayatımızı çok değiştirecek, hayata bakışımızı çok daha anlamlı kılacaktır.

Biz Mevlana’dan, Yunus Emre’den öğrendik sevgiyi, aşkı Ne olursa, kim olursa olsun karşılıksız sevmeyi öğrendik. Özdemir Asaf gibi sınırsız sevmeyi... Sonrasında da söylemeyi öğrendik sevmeyi. Çünkü; sevgi gösterilmeden, söylenmeden olmazdı ki. Kimi zaman bir çiçeğe, kimi zaman bir kişiye söyledik sevgimizi. Gösterince, söyleyince sevgi daha güzel emin olun. Hissetmek hissettirmek sevgiyi.” Diye konuştu.

Daha sonra konuşan Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün; “Bana sevgiyi soruyorsunuz, zor bir soru soruyorsunuz. Dünya yaratıldı yaratılalı kadın erkek herkesin sormuş olduğu bir soru ama kiminin bazen cevabını bulduğunu sandığı, bazen cevabının bulunamadığı, görülmeyen ama hissedilen, elle tutulmayan ancak yüreğin ta derinliklerinde var olan bir olgudur. Sevgi biri acı çekiyorsa onun acısıyla inlemektir yani bir olmaktır. Sevgi biri ağlıyorsa gözyaşını gözyaşına katmaktır. Bütün olmaktır, kalpleri birleştirmektir. Sevgi paylaşmaktır. Gerektiğinde her şeyden vazgeçmektir, iyiliktir, dostluktur.” Diyerek yapılan çalışmalar Akyazı şehit er mesut koyun ilk ve ortaokulu öğretmenlerine teşekkür etti.

Müzik dinletisi ve resim sergisi ile program sona erdi.

Düzenlenen programa Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Aile ve Sosyal politikalar İl Müdürü Muammer Doğan, il milli eğitim müdür yardımcıları, şube müdürleri, Akyazı Şehit Er Mesut Koyun İlk ve Ortaokulu Müdürü Kazım Erol, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.