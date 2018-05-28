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28 Mayıs 2018 15:34

Sevilir’den 3600 ek gösterge açıklaması

Birlik Haber-Sen Erzincan İl Başkanı Mustafa Sevilir Ek Gösterge konusunda bütün kamu görevlilerini kapsayacak bir düzenleme gerektiğini söyledi.

Sevilir’den 3600 ek gösterge açıklaması

28 Mayıs 2018 15:34


"Ek gösterge konusu bir iki meslek üzerinde değil, beklenti içinde olan diğer meslek gruplarına da yapılmalı" diye yazılı açıklama yapan Memur-Sen’e bağlı Birlik Haber-Sen Erzincan İl Başkanı Mustafa Sevilir,"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesinde, kamu görevlilerinden öğretmen, hemşire ve din görevlileri ile polislere 3600 Ek Gösterge müjdesi verdi. Bu hakkın kamu görevlilerinin bir kısmına verildiği gibi, uygun bir şekilde tüm kamu görevlilerinin faydalanabileceği yeni düzenlemelerin yapılmasının daha adaletli olacağı düşüncesindeyiz.


Memur-Sen ve Birlik Haber-Sen olarak toplu sözleşme masasına da taşıdığımız ek gösterge konusunda, kapsamlı bir düzenleme yapılması ve ek gösterge mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik kapsamlı tekliflerde bulunulmuştuk. Bu teklifin kazanıma dönüşmesi bizleri mutlu etmiştir. Fakat kamu görevlilerinin bir bölümünü mutlu eden bir haberin, tüm kamu görevlilerini kapsamaması hem şaşırtmış hem de üzmüştür. Ek gösterge konusu bir iki meslek üzerinde değil, beklenti içinde olan diğer meslek gruplarında da yapılmalı. Başta 399’lu personeller ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli olmak üzere ek gösterge konusunda mağduriyeti ve beklentisi bulunan bütün kamu görevlilerini memnun edecek düzenleme seçimden hemen sonra ivedilikle yürürlüğe konulmalıdır.


Büyüyen ve güçlenen Türkiye’ye yakışan düzenlemelerin yapılmasının gerektiğini düşünüyoruz. Verilen müjdeli haber çerçevesinde, hayata geçme noktasında uygulanacak paketin genişletilmesinin hem mümkün hem de gerekli olduğu bir gerçektir. Bu genişletilme ile tüm kamu görevlisini kapsayacak düzenlemenin toplumda memnuniyeti, huzuru ve devletin adil paylaşım noktasındaki başarısını arttıracaktır." diye konuştu.




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