Stratejik Plan Üst Kurul Toplantısı yapıldı

Erzincan'da stratejik plan üst kurul toplantısı gerçekleştirildi.

2019-2023 Stratejik Plan hazırlıkları kapsamında Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Stratejik Plan Üst Kurulu il müdürlüğü toplantı salonunda İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün başkanlığında toplandı.

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ile birlikte AR-GE Stratejik Plan sorumlusu Hakan Raşit Çağlı ve stratejik plan ekip üyesi Emre Cihanbaş katılım sağladı. Hakan Raşit Çağlı stratejik plan hazırlıkları hakkında üst kurula bilgilendirme yaparak durum analizi taslağını sundu. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün Stratejik Planın yapıldıktan sonra bir kenara atılan ve unutulan bir doküman değil, sürekli izlenerek güncellenmesi gereken bir araç olduğuna vurgu yaparak stratejik planlama ekibine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.