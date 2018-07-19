’Stratejik Yönetim ve Planlama Hizmetiçi Eğitim Kursu’ yapıldı

Erzincan il ve ilçelerdeki okul müdür ve müdür yardımcılarına yönelik olarak Erzincan Öğretmen evi (ASO) toplantı salonunda gerçekleştirilen semire katılan Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün seminer hakkında kısa bir açıklama yaparak, "Eğitim Şehri Erzincan’ı daha fazla nasıl ilerilere taşırız bunun için buradayız" dedi.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Gün "Stratejik yönetim organizasyonların hedef ve amaçlarını başarabilmek için uygulanan bir yönetim şeklidir. Stratejik yönetim; bir kurumun hedeflerini belirlemesini, rekabetçi çevreyi ve kurum içi dinamikleri analiz etmesini, stratejilerini değerlendirmesini ve yönetimsel stratejilerini kamuoyuna sunmasını sağlar. Tüm bu sistemli çalışmanın yolu ise sağlıklı bir stratejik planlamadan geçer. Doğru stratejik planlama için kurumların; amaç, hedef ve stratejilerini doğru belirlemesi, güçlü-zayıf yönlerini tespit ederek kurumla alakalı fırsat ve tehditleri iyi analiz etmeleri, planlarını hazırlarken 5 yıllık maliyetlendirmeyi usulüne uygun olarak belirlemeleri gerekmektedir. ARGE Birimi olarak kurumlarımızda stratejik yönetim tarzının benimsenmesini amaçlayarak başlattığımız eğitimlerimizle; tüm kurumlarımızda güçlü stratejik planlamalar hazırlanmasını ve kurumlarda stratejik yönetim şeklinin güçlenmesini amaç edinmekteyiz. 21. Yüzyıl diyoruz. İletişim, bilim, teknoloji, sanayi ve endüstriyi konuştuğumuz bir çağda öğretmenlere eğitimin önemini anlatmak ne kadar yanlış olur. Okuma yazma bilen birine gel sana okuma yazma öğretelim denir mi. İletişim çağında uzay çağında bizlerin okullarımız da, iş yerlerimizde Stratejinin önemini anlatmamız abesle iştigaldir. Biz millet olarak kadim bir medeniyetten geliyoruz. Bizler farklı çalışmaların içerisinde olmalıyız. Özellikle zamanı iyi kullanmak ve içini doldurmak çok önemli. Tarih herkes için aynıdır fakat zaman herkes için farklıdır. Burada önemli olan o zamanın içini doldurabilmek ya da zamana hükmedebilmektir” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün’ün konuşmalarından sonra Stratejik Planlama uzmanı olan Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi ASKE (Araştırma, Geliştirme ve Stratejik Planlama) Koordinatörü Murat Arif Metin seminere katılan müdür ve müdür yardımcılarına yönelik seminerini verdi.

Metin eğitimin de, “Stratejik planlama geleceğin tasavvur edildiği ve şekillendirildiği, ona ulaşmak için gerekli prosedürlerin geliştirildiği süreçtir. Bu çalışma ile stratejik planlama ve stratejik düşünme sürecinin kurgulanması ve şirket çalışanlarının ulaşmak için çabalayacağı ortak bir vizyon ve misyon ve şirket değerleri belirlenerek gelecek öngörüsünün netleştirilmesine çalışılır.Bu eğitimle bu çalışmanın nasıl düşünülerek planlanacağı ve yürütüleceği, bu esnada karşılaşılan zorluklar ve aşma yolları ve strateji oluşturma ile ilgili temel bilgiler verilmesi amaçlanır.Arzu edildiği taktirde devamında şirkete özel vizyon, misyon tespiti, ulaşılması düşünülen gelecekle ilgili arama çalışması ve bu noktaya ulaşma için gereken stratejik planlamanın yayılması çalışması da yapılabilecektir” dedi.

Eğitimin ilk gününe katılan Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün Katkılarından dolayı Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi ASKE Koordinatörü Murat Arif Metin’e günün ve Erzincan hatırası olarak bakır saat hediye etti.