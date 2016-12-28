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28 Aralık 2016 09:09

Suriye ve Halep için yardım toplantısı yapıldı

Suriye ve Halep için yardım toplantısı yapıldı

28 Aralık 2016 09:09

Erzincan Valiliği koordinasyonunda Erzincan İl Müftülüğünün organizasyonuyla Suriye ve Halep için toplanacak yardım kampanyasına ilişkin toplantı düzenlendi.
Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kara ve İl Müftüsü Yavuz Karabayır, Erzincan’da ki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya gelerek, Suriye ve Halep’e gönderilmek üzere başlatılan yardım kampanyasını ele aldılar.
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantıda katılımcılara Suriye ve Halep’te yaşanan insanlık dramının anlatıldığı sinevizyon gösterisi izletildi. Ardından toplantıya katılım gösteren tüm kamu kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden yardım bağışları toplanarak, görüş ve önerileri alındı.
Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu toplantıda yaptığı konuşmada yapılan bağış yardımlarının Allah katında kabul olmasını temenni ederek, yapılan yardımlar ile Suriye ve Halep’te ki insanların huzur bulmasını temenni etti.
Daha sonra konuşan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise yaşanan insanlık dramlarına sessiz kalmayacaklarını belirterek, bu yardım kardeşliğinin hem Erzincan’da hem de Anadolu coğrafyasında devam edeceğini söyledi.
Gerçekleştirilen toplantıda kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının destekleri sonucu 24 plakasıyla Erzincan’dan 24 TIR yardım kararı alındı. Hayırsever bağışçıları tebrik eden Vali Arslantaş, daha önceki yardım kampanyalarında Erzincan üzerine düşenin fazlasını yaptığını hatırlatarak, Suriye ve Halep için de gereken yardımın yapılacağına inandığını vurguladı.



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