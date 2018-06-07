Suriyeli hafız öğrencilerle iftar programı

İl Müftü Vekili Mahmut Bektaş’ın da katıldığı program, Ekşisu Mesire alanında gerçekleştirildi.

Düzenlenen iftar programında hafızların hocalarıyla ve hafız öğrencilerle sohbet eden İl Müftü Vekili Mahmut Bektaş, Ramazan-ı Şerif’in en anlamlı programlarından biri olan bu iftar programında emeği geçenlere, öğrenci ve öğreticilerine, bu imkânı sağlayan ve Osmanlı geleneklerinden olan “diş kirası” adı altında öğrencilere ayakkabı hediyesiyle birlikte iftar yemeği veren hayırsever işadamına teşekkür ederek öğrencilere başarılar diledi.

Vatanlarından ailelerinden uzak gurbette 11 ila 16 yaş arasındaki öğrenciler ve hocaları, Müftü Vekili Mahmut Bektaş’ın samimi, güler yüzlü misafirperverliği ve hoş sohbetlerinden ziyadesiyle memnun olduklarını belirterek, müftülüğe, şükranlarını ifade ettiler. İbate ve iaşeleri Diyanet Vakfı Erzincan Şubesi ve hayırsever esnafın katkılarıyla karşılanan; Kilis Ceylanpınar mülteci kamplarından yetim kimsesiz ve ailelerinin istekleri ile ildeki Suriyeli hocalar tarafından getirilen öğrenciler, müftülük himayelerinde kendi hocaları ve resmî görevlilerinin katkılarıyla Hafız Evi’nde hafızlık ve aşere-i takrib tedrisatlarını ikmâl ettikten sonra, Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Tesbit sınavını kazanarak belgelerini alıp ve kendi hocalarından da icazetlerini alarak kamplara gönderildiler. Kamplara giden öğrencilerin yerine gönderilen yeni öğrencilerle, her 10 -12 aylık dönemler halinde, üçbuçuk yıldır bu hizmet devam ediyor.

İftar programının ardından Ekşisu mesire alanında akşam namazı kılındı, namazı müteakip mesire alanında bir gezinti yapıldıktan sonra program sona erdi.