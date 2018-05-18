Sürü Yönetimi Eğitimi Kursları devam ediyor

Uygulanacak projenin başlıca amaçları arasında; kursiyerlere koyun ağılı ve keçi barınağı kurabilme, koyun ve keçi ırkını seçebilme, küçükbaş hayvanların besleme ve bakımını yapabilme, çoğaltabilme, bulaşıcı ve yetiştirme hastalıklara karşı koruyabilme ve mücadele edebilme, biyogüvenlik uygulamalarına hâkim olma, sağım yapabilme yeteneği kazandırmak ve Kırsal alanda sürü yönetimi elemanlığını daha cazibeli bir meslek haline getirmek yer alıyor.

Refahiye’ de ilk aşamada toplam 130 kursiyere, ikinci aşamada toplam 70 kursiyere yönelik toplam 2 kurs halinde eğitimler düzenleniyor. Refahiye Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Engin Ertunç, eğitim boyunca küçükbaş hayvan sürüsü yönetimi ile ilgili bakım, kayıt ıslah, zapturapt, beslenme ve güvenlik konularında kapsamlı eğitimler vereceklerini dile getiren Ertunç, bu proje ile sadece Refahiye’de değil ülke genelinde önemli bir başlangıca adım atıldığını belirtti.

Konu ile ilgili açıklama yapan Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Şahin, Erzincan’ın 400 binin üzerinde küçükbaş hayvan varlığına sahip olduğunu belirtip, küçükbaş hayvancılık sektörünün bir ülke markası olan Erzincan Tulum Peynirinin üretimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Küçükbaş hayvancılık sektörünün gelişimi için sürüleri yöneten çobanların bilinçli olmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Şahin, sürünün idare edilmesi, otlatılması, beslenmesi ve bakımı, hastalık ve zararlılardan korunması gibi birçok konuda çobana büyük işler düştüğünü söyledi.

İl Müdürü Şahin, Bu proje kapsamında eğitim alan kursiyerlere eğitim sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olan kursiyerlere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İŞKUR ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü onaylı sertifikalar verileceğini de sözlerine ekledi.