Sürücülere, yaşam tünellerinde eğitim

Erzincan'da "Yaşam için kısa bir mola" sloganıyla başlatılan yeni trafik projesi kapsamında kontrol noktalarında "Yaşam tüneli" kuruldu.

İç İşleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "yaşam için kısa bir mola" sloganıyla başlatılan ve trafik kazalarını önleme planı çerçevesinde 100 günlük eylem planında, trafik kazalarını en alt seviyeye indirmek, sürücüleri bilinçlendirmek ve kural ihlallerini en aza indirmek amacıyla yürütülen "Yaşam Tüneli" projesi Erzincan'da uygulama ve denetleme noktasında uygulamaya başlandı.

Trafik kazalarının azaltılması için yürütülen proje kapsamında Erzincan Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Erzincan-Sivas karayolunda başlatılan uygulama ile sürücüler "Yaşam Tüneli" adlı çadıra davet ediliyor. Sürücü ve yolculara burada olası trafik kazaları ya da trafik kurallarına uymamaları halinde trafikte karşılaşabilecekleri olumsuzluklar konusunda görseller eşliğinde bilgilendirme yapıldı. Başlatılan "Yaşam Tüneli" projesi ile seyahat eden sürücüler ve vatandaşlara özellikle emniyet kemeri konusunda kamu spotu izletilerek sürücülerin ve vatandaşların kurallara daha çok duyarlı olması sağlanıyor.

Erzincan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü İbrahim Ömercioğlu, trafikte kurallara uyulması gerektiğini vurgulayıp; “İç İşleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından trafikte başlatmış olduğu projelerden bir tanesi de "Yaşam Tüneli" projesidir. Bu proje sürücülerimizi bilgilendirmeyi amaçlayan bir projedir.Erzincan'da meydana gelen trafik kazalarını önlemek veya en aza indirmek amacıyla başlatılan bilgilendirme faaliyetlerinden biri de 'Yaşam Tüneli' projesidir. Bu proje kapsamında karayolunda seyir halinde bulunan sürücülerimizi kontrol noktasında bulunan 'Yaşam Tüneli'ne davet ediyoruz. Sürücülerimize araçlarından inmeden EGM 'nin hazırladığı kural ihlallerini gösteren filmleri izletiyoruz. Şu ana kadar yaptığımız bu uygulamadan olumlu yönde sonuçlar aldık ve almaya devam ediyoruz. Kısa filmlerimizde genellikle emniyet kemeri, kırımızı ışık ihlalleri ve araçta cep telefonu kullanımına ilişkin görüntüler yer alıyor. Trafikte hep birlikteyiz ve bir aileyiz. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu istatistiklere göre her yıl Türkiye'de trafik kazalarında 8 bin vatandaşımız yaşamını kaybetmekte 300 bin insanımız ise yaralanmaktadır. Amacımız hiç kimsenin trafikte hayatını kaybetmemesidir. Hep birlikte kurallara uyarak başarılı olacağımıza inanıyoruz." dedi.

Yaşam tünelinde kendilerine izletilen eğitim filmlerinin çok yararlı olduğunu ifade eden sürücüler de, projeden duydukları memnuniyetlerini dile getirip trafikte daha çok duyarlı olacaklarını söylediler.