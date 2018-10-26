Erzincan'da Tagem Ar-Ge projeleri proje açılış toplantısı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından desteklenen Tunay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından ortaklaşa yürütülen ‘Organik Meyve İşleme Atığından 4 Eksenli Kompostlama Tekniğiyle Kompost Elde Edilmesi ve İnkübasyon Koşullarında Toprağın Bazı Kimyasal Ve Biyokimyasal Özellikleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi' adlı projenin açılış toplantısı yapıldı.

Tunay Gıda A.Ş.'de düzenlenen toplantıya Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitü Müdürü Birol Karadoğan, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Baysal, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitü Müdür Yardımcısı Hakan Murat Ünlü, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Toprak ve Su Kaynakları Bölümü Kimya Mühendisi Emel Kesim ve Ziraat Mühendisi Yusuf Koç, Tunay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş Fabrika Müdürü Şerafettin Yazıcı, Üretim Müdürü Levent Aslan, Organik Tarım Projeler Yöneticisi A. Mustafa Mutu, Ziraat Yüksek Mühendisi Sevda Yıldıran ve Ar-Ge Mühendisleri Seda Güzel ve Hilal Rüzgar, Kalite ve Güvence Şefi Selami Şat katıldı.