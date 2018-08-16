Talip Kaban Bulvarı’nda çalışmalar başladı

Erzincan Belediyesi çalışmaları kapsamında yaklaşık 6 km uzunluğunda olan Talip Kaban Bulvarı’nda, altyapı ve peyzaj çalışmalarının yanı sıra asfaltlama çalışmaları da başladı.

Talip Kaban Bulvarı’nda toprak düzenlemesi, otomatik sulama sistemi, refüjlere rulo çim serimi işlemleriyle birlikte asfalt çalışmalarına da başlanıldı. Asfaltlama çalışmasında7 cm binder tabakası çekilerek üzerine 5 cm kırma bazalt taşından mastik asfalt dökülecek. İlk aşamada Şeker Fabrikası kavşağından Erzincan Emniyet Müdürlüğü kavşağına kadar yapılan asfalt Bin 400 metre uzunluğunda. Toplam kullanılan asfalt miktarı ise 2 bin 500 ton civarında.

Çalışmaları yerinde inceleyen Cemalettin Başsoy konuşmasında “ Bugün Talip Kaban Bulvarı’nda Asfalt çalışmalarımız başladı. Bizim için Ordu Caddesi Fevizpaşa Caddesi ne kadar önemli ise diğer caddelerimizde bir o kadar önemli. Şehrimizin dört bir yanını Erzincanlıya yakışır hale getiriyoruz. Hemşehrilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak ve yeni bir Erzincan için birçok alanda hizmet ürettik ve üretmeye de devam ediyoruz. En kısa sürede asfalt çalışmalarımızı tamamlayacağız, Erzincan’ı Erzincanlıya yakışır bir kent yapacağız. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun.” dedi.