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23 Mayıs 2018 10:15

Talip Kaban Bulvarında çalışmalar devam ediyor

Erzincan Belediyesi şehrin vitrini konumundaki refüj ve kavşaklarda yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Talip Kaban Bulvarında çalışmalar devam ediyor

23 Mayıs 2018 10:15

Talip Kaban bulvarında bulunan refüj ve kavşakta çalışmalara devam belediye ekipleri bu alanda peyzaj ve otomatik sulama çalışması gerçekleştiriyor.


Gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy “Kentimizin vitrini konumunda ki kavşaklarda peyzaj çalışmaları yürütüyoruz. Bu alanlarda peyzaj ve otomatik sulama çalışmalar yürütüyoruz. Daha sonra kendi seralarımızda yetiştirdiğimiz mevsimlik çiçeklerle donatıyoruz. Tabi ki çalışmalarımız bununla sınırlı değil şehrimizde aynı anda birkaç noktada çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle gerçekleştirmeyi planladığımız Vasgirt deresi ve Geçit deresi rekreasyon çalışmalarıyla şehrimizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını 4 m2 daha arttırmayı planlıyoruz.”dedi.




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