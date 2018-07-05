Tanoğlu "Başbağlar’da Milletin Bağrına Ateş Düşürüldü"

yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu mesajında 2 Temmuz 1993 Sivas olaylarından 3 gün sonra 5 Temmuz 1993 tarihinde Erzincan Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 33 masum yurttaşın vahşice katledildiğini hatırlattı.

Başbağlar katliamının insanlık tarihine kara leke olarak geçtiğini ve acılarının 25 yıldır dinmediğini aktaran Tanoğlu:

"Türk Milletinin üzerinde oynanan karanlık oyunların ortaya konulduğu en açık iki örnektir. Sivas katliamının hemen ardından yapılan bu saldırıda amaçlanan şey halkımızın kardeşliğini ortadan kaldırıp milletimizin birliğini ve beraberliğini bozmaktır. Olayların üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen acısını ilk gün ki gibi yüreğimizde hissettiğimiz bu iki katliamda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum."dedi.