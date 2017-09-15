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15 Eylül 2017 09:00

Tanoğlu: "Biz Bu Yola Erzincan’a Hizmet Etmek İçin Çıktık"

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı seçimleri için adaylığını açıklayan İş Adamı Ahmet Tanoğlu seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Tanoğlu:

15 Eylül 2017 09:00


"Tek Sevdamız Erzincan" sloganıyla başlattığı seçim kampanyasında esnaf ziyaretlerini sürdüren Ahmet Tanoğlu Erzincan’da yapılacak projeler konusunda görüş alışverişinde bulunup hemşehrilerinden destek istedi.


Sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyaretlerde açıklamada bulunan Ahmet Tanoğlu “Biz bu yola Erzincan’a hizmet etmek için çıktık. Makamlar kimseye ait değil. Ticaret Odası ticaret erbaplarınındır. Tüm üyelerimizindir. Kimseye de kalacak değil. Yapacağımız işler belli. Oda yönetimi şeffaf olacak. Kimseyi kırmadan ve ötekileştirmeden çalışacak kadrolarımız var. İnşallah Rabbim nasip ederse burası tüm Erzincan’ın ve ticaretle uğraşanların sorunlarının çözüldüğü bir yer olacak.Değerli hemşehrilerimin desteklerini bekliyorum." dedi.


Gerçekleştirilen ziyaretlerden memnun olduklarını belirten esnaflar da Erzincan’da yıllarca ticaretle uğraşan Ahmet Tanoğlu’nun samimiyetine inandıklarını ve birçok işi başardığını belirtip Ahmet Tanoğlu’nun Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını da en iyi şekilde yapacağını söyleyip teşekkür ettiler.




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