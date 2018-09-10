Tarım arazileri kiraya veriliyor

Aydemir açıklamasında, "18/05/2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7143 sayılı Kanunla 4706 sayılı Kanuna eklenen Ek Madde 6ile;Hazineye ait tarım arazilerini 31/12/2017 tarihinden önce en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullandığı Bakanlığımızca tespit edilen kullanıcılara kullandıkları bu arazileri belirlenecek ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar kiralama imkanı getirilmiş, ayrıca kira süresi sonunda yükümlüklerini yerine getiren gerçek ve tüzel kişilere kira süresini uzatma veya kira süresi sonunda doğrudan satın alma hakkı tanınmış olup, buna ilişkin usul ve esaslar 387 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilmiştir.

İmar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan ve tarımsal amaçla kullanılan Hazine taşınmazlarını; 31/12/2017 tarihinden önce en az üç yıl süreyle tarımsal amaçla kullandığı İdarece belirlenmiş olan ve başvuru tarihi itibarıyla da kullanımları halen devam edenlerden 19/11/2018 tarihine kadar başvuruda bulunanlar hak sahibi sayılırlar.

Bu Tebliğ kapsamında Hazineye ait tarım arazileri hak sahiplerinin talepleri dikkate alınmak suretiyle 10 yıla kadar doğrudan kiralanabilir. Kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan kiracıların kira süresi uzatılabilir.

Başvuru süresi: 19/11/2018 tarihine kadardır.

Kira bedeli: İlk yıl için Hazineye ait tarım arazisinin cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı olup, müteakip yıllar için ise bu bedelin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tarım Ürünleri Üretici Fiyatları Endeksi (Tarım ÜFE - bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişim) oranında artırılması suretiyle belirlenen bedelidir.

Bu Tebliğ kapsamında Hazineye ait tarım arazilerini kiralamak isteyenlerin, başvuru süresi içerisinde kiralama talebini içeren örneği bu Tebliğ ekinde (Ek-1) yer alan başvuru formu ileİl Merkezimizde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Millî Emlak Müdürlüğü), İlçelerimizde Kaymakamlıklara (Milli Emlak Şefliği) başvurmaları gerekmektedir.

Bu Tebliğ kapsamında 10 yıl süre ile sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanılan Hazineye ait tarım arazileri talep edilmesi halinde kiracılarına doğrudan satılabilir." dedi.