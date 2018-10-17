Tarım ve Orman yöneticileri tanışma yemeğinde biraraya geldi

Erzincan'da Tarım ve Orman yöneticileri tanışma yemeğinde buluştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığının görev ve yetkileri ile teşkilat yapısı da belirlendi. Farklı bakanlık ve birimleri bünyesine katan Tarım ve Orman Bakanlığı daha aktif ve genişletilmiş bir çalışma alanına kavuştu. Bu kapsamda Erzincan da bulunan Tarım ve Orman bakanlığına bağlı kuruluşların yöneticileri tanışma yemeğinde bir araya geldiler.

Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin in tertiplediği yemeğe; Gıda Kontrol Laboratuvarı İl Müdürü Adem Çakar, Bahçe Kül. Arş. Enstitüsü Müdürü Birol Karadoğan,TKDK Erzincan İl Koordinatörü Metin Bektaş, Erzincan Tavuk Kombinası Müdürü Yunus Bostancı, D.S.İ 82.Şube Müdürü Hakan Bekar, Orman İşletme İl Müdürü Tekin Işık, Meteoroloji İl Müdürü Yusuf Ziya Dağ, Orman ve Su İşleri Erzincan Şube Müdürü Uğur Önel, 2418 Sayılı Erzincan Tarım Kredi Kooperatif Müdürü Vedat Eskiyurt katıldı. Yemekte konuşan Şahin “ Yeni sistemle yaşanan değişimlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ben bundan sonra farklı isimlerle anılsa bile aynı çatı altında omuz omuza Ülke menfaatleri çerçevesinde vatandaşımızın refahı için çalışmalarımızı gerçekleştireceğimiz arkadaşlarımızla bir araya gelmekten dolayı büyük mutluluk duydum. Umuyorum bu değişimle daha büyük daha hızlı ve verimli bir yapıya kavuşarak güzel işler başaracağız. Bu tanışma yemeğine katılan tüm yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.