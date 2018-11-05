Tarımsal çalışmalar hakkında değerlendirme toplantısı yapıldı

Toplantıya Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, şube müdürleri, ilçe müdürleri ve teknik personel katıldı.

Toplantıda ilçe ve şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar, gıda güvenliği çalışmaları ve gıda denetimleri, hayvancılık faaliyetleri, hayvan hastalıkları ve aşılama çalışmaları, tarladan sofraya gıda güvenliğinin ilk adımı olan bitki koruma ürünleri takibi ve üreticilerimize ödenen desteklemeler değerlendirildi.

İl Müdürü Murat Şahin yaptığı açıklamada; Erzincan'ı kapsayan tarımsal faaliyetlerin artarak devam edeceğini, Yeni Projeler ile İl ve İlçe Müdürlüklerinin çalışmalarını daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi, çalışmalarda birlikteliğin sağlanması, Yetiştirici ve çiftçilerle verimliliğin arttırılması yönünde kurulacak diyalogların çiftçi ile olan bağın güçlendireceğini belirtti. Toplantı, karşılıklı fikir alışverişi, çözüm önerileri ve bilgilendirmeler yapılarak, soru-cevap şeklinde değerlendirilmesi ile sona erdi.