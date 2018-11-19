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Tarımsal yayım ve danışmanlık destekleme konusu görüşüldü

Erzincan’da 2018 yılı tarımsal yayım ve danışmanlık destekleme ödemesi hakkında tebliğ görüşüldü.

Erzincan'da 2018 yılı tarımsal yayım ve danışmanlık destekleme ödemesi hakkında tebliğ görüşüldü.


Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ hakkında açıklamalar yapmak ve uygulama süreciyle ilgili bilgiler vermek amacıyla düzenlenen toplantı İl Müdürlüğü toplantı salonun' da yapıldı. Toplantıya Tarım ve Orman İl Müdür V. Saadettin Taşkesen, şube müdürleri, konuyla ilgili çalışan teknik personel, tarımsal danışmanlık yetki belgesi sahibi kurum ve kuruluşların yöneticileri ile tarım danışmanları katıldı.


Toplantıda, 13 Kasım 2018 tarih ve 30594 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2018/42 nolu "Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğin" hükümleri anlatıldı.


Tarım ve Orman İl Müdür V. Saadettin Taşkesen yaptığı açılış konuşmasında, "Bu Tebliğ, destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, desteklemeye başvuracak kişi ve kuruluşlar, başvuru iş ve işlemleri, destekleme ödemesi kriterleri, tarımsal işletme katkı payı, desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler, desteklemeden yararlanamayacaklar ve cezai sorumluluklara ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır." dedi.


Toplantının son bölümünde soru-cevap şeklinde değerlendirilmesi ile sona erdi.

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