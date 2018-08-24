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24 Ağustos 2018 15:30

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Bilgi Evi’nin açılışını yaptı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, memleketi Erzincan’ın Refahiye ilçesinde Bilgi Evi’nin açılışını yaptı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Bilgi Evi’nin açılışını yaptı

24 Ağustos 2018 15:30


Kurban Bayramı’nı memleketi Erzincan’ın Refahiye ilçesi Kayı köyünde geçiren TBMM Başkanı Binali Yıldırım, bugün cuma namazı sonrası Kayı köyüne inşa edilen Bilgi Evi’nin açılışını yaptı. Açılışa TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Erzincan Vali Vekili Dede Musa Baştürk, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bazı kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Açılışta konuşma yapan Yıldırım, "Ülkemiz büyüyor ve gelişiyor. Ülkemiz büyüdükçe ve geliştikçe de bazılarının kıskançlığı artıyor, husumeti artıyor. Ülkemize ve milletimize zarar vermek için çeşitli hilelere başvuruyorlar. Siz bunların ne olduğunu benim kadar biliyorsunuz. Bunlar bitmeyecek. Çünkü biz zor bir coğrafyada yaşıyoruz" dedi.


Yıldırım, konuşmasının devamında İbn-i Haldun’un sözünü hatırlatarak; "’Coğrafya kaderdir.’ Bu topraklar bizim kaderimiz, bu toprakların bedeli çok yüksek. Onun için burada yaşamanın ve hayatta kalmanın büyük bedeli var. Tarih boyunca bu bedeli ödeyerek bugünlere geldik. Bundan sonra da inşallah sadece ülkemiz için değil bölgemiz için ümmeti İslam için var gücümüzle çalışıp gayret edeceğiz ve gelecek nesillerin umudu olmaya çalışacağız" diye konuştu.


Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin’in okuduğu duanın ardından Bilgi Evi’nin kurdelesi kesilerek açılışı yapıldı.




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