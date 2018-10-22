TBMM Başkanı Yıldırım: "Bağımlılığımızı azaltıyoruz. Yapay zeka uygulamalarının insanlığı korkutuyor”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan'da katıldığı Binali Yıldırım Üniversitesinin akademik yılı açılış töreninde, yapay zeka uygulamalarının insanlığı korkuttuğunu belirterek, gelecekte pek çok insanın robotlarla arkadaşlık kuracağını söyledi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da ilk olarak Binali Yıldırım Üniversitesinin akademik yılı açılış törenine katıldı. Daha sonra elektrik ve güneş enerjisiyle çalışan aracı test etti. Yıldırım daha sonrasında ise Binali Yıldırım Üniversitesi Müzesi ve Kütüphanesinin temel atma törenine katıldı. Yıldırım son olarak ise Erzincan Valiliği tarafından Muhtarlar günü münasebetiyle düzenlenen programa katıldı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezi'nde düzenlenen akademik yılı açılış törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım'ın yanı sıra Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan programda TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencileri tarafından oluşturulan müzik korosunun seslendirdiği türkülere eşlik etti.

Daha sonra programda konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ideolojik saplantının olduğu yerden tek tip insan çıkacağını belirterek, sevgi ve hoşgörü anlayışında tek tip insanın yeri olmadığını söyledi.

TBMM Başkanı Yıldırım konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Üniversitelerimiz hayatın gerçeklerini mutlaka yansıtmalıdır. Önceki birikimlerin tekrarı olan nakilcilik üniversite öğretiminin omurgası olamaz. İnsanlığın yüzlerce yıllık birikimiyle tekabül eden akıl üniversitelerin omurgasını teşkil etmelidir. Kendinizi yarınlara hazırlayın. Yarının dünyasında bilgiye dayalı işler daha çok geçerli olacak. Belki bugünkü mesleklerin pek çoğu yakın gelecekte tarihe karışacak. Hatta yapılan tahminlere göre önümüzdeki on yol içerisinde dünyada çalışanların yarısına yakını işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Dünya dijitalleşiyor. Yapay zeka uygulamaları şimdiden insanların gündeminde ve insanlığı korkutuyor. Belki gelecekte pek çok insan robotlarla arkadaşlık kuracak."

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, buradaki programın ardından Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencileri tarafından yapılan elektrik ve güneş enerjisi ile 40 kilometre hız yapabilen aracı inceleyerek, sürüş testi yaptı. Akabinde Binali Yıldırım Üniversitesi Müzesi ve Kütüphanesinin temel atma törenine katıldı. Buradaki programda ise okunan duaların ardından ilk harç TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindeki protokol mensuplarınca butona basılarak gerçekleştirildi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım daha sonra Erzincan Valiliği tarafından muhtarlar günü münasebetiyle düzenlenen programa geçti. Başkan Yıldırım burada köy ve mahalle muhtarlarıyla görüştü.

Başkan Yıldırım, muhtarlara hitaben yaptığı konuşmada, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerinin her zaman olacağını belirterek, bu ihtiyaçların biteceğini düşünmemeleri gerektiğini hatırlattı.

"Nasıl Cerablus'ta, El Bab'da, Afrin'de bunların kökünü kazıdıysak Fırat'ın doğusunda da kazıyacağız"

Başkan Yıldırım konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Bugünlerde içeride, dışarıda bir takım zorluklarımız, sıkıntılarımız var. Bu sıkıntılar sır değil. Bir ekonomik taarruzla karşı karşıyayız. Dış politikada aynı şekilde inişli çıkışlı sıkıntılı günler yaşıyoruz. Sıkıntılarımızın büyük bir bölümü dışarıdan geliyor. Suriye'de 8 yıldır devam eden savaş, nihayet sona doğru geliyor. Hatırlayın en son İdlip'te Türkiye ile Rusya bir inisiyatif aldı. Bu bölgede masum insanların hayatının kurtarılmasına vesile oldu. Bütün dünya Birleşmiş Milletler bu işi yapamadı, Türkiye ön ayak oldu ve bu işi halletti. Bütün dünyada bunu takdir ediyor. Bölgede çatışma durmuş gibi gözüküyor şimdi bütün dikkatimizi Fırat'ın doğusuna çevirmiş bulunuyoruz. Münbiç'te, Amerikalılar ne yazık ki her zaman olduğu gibi sözlerini yerine getirmediler. Ayak sürütüyorlar bir yandan da ha babam Fırat'ın doğusundan ta Irak'a kadar 750 kilometrelik hududumuz boyunca PKK'nın Suriye şubesini PYD, YPG'yi silahlandırıyorlar. Ağır silahlarla tahkim ediyorlar. Suriye'de zaten rejim yok. İç savaş devam ediyor. Bunlar çok açık Türkiye'ye karşı silahlanıyor. Müttefik diye düşündüğümüz Amerika'nın ne yazık ki bir terör örgütüyle bir stratejik işbirliğine girmiş olması utanç verici bir şey. Ve bu durum asla Türkiye'nin kabul edeceği bir şey değildir. Terörün doğusu batısı olmaz. Nasıl Cerablus'ta, El Bab'da, Afrin'de bunların kökünü kazıdıysak Fırat'ın doğusunda da kazıyacağız. Hiç yolu yok. Ülkemize insanımıza malına canına zarar veren hiç bir örgütün hayat hakkı yok. Ekonomimize ilgili zor zamanlar var ama bu zorlukların üstünden üstesinden gelecek irade de var. Hükümetimiz gerekli tedbirleri alıyor. Günden güne almaya da devam ediyor. Biz esasen buna benzer krizleri geçmişte yaşadık. Bunlarında üstesinden geleceğiz hiç endişeniz olmasın. Olumsuzlukların yanında olumlu taraflarda var. Turizmde muazzam bir canlılık var. Daha şimdiden Turizm de 40 milyona yaklaştık. İhracatımız artmaya devam ediyor. İthalatımız azalmaya devam ediyor. Cari açığımız azalıyor. Rafineri Türkiye'nin bütün ihtiyacı olan benzinin, mazotun yüzde 25'ini tek başına karşılıyor. Yani bağımlılığımızı azaltıyoruz. Alternatiflerini arttırıyoruz. Rafinerinin devreye girmesiyle bir buçuk milyar dolar ithalata daha az ödeme yapacağız. Bin yüz insan doğrudan çalışacak. Aileleriyle 5 bin kişi buradan ekmek yiyeceğiz."