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25 Ağustos 2018 15:45

TBMM Başkanı Yıldırım: "Terör milleti korkutamaz"

Kurban Bayramı’nı memleketi Erzincan’ın Refahiye ilçesinde geçiren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Refahiye ilçesine bağlı Bakacak köyünü ziyaret ederek, köy sakinleriyle buluştu.

TBMM Başkanı Yıldırım:

25 Ağustos 2018 15:45


Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Bakacak köyüne gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, köy sakinleri ile görüştü. Yıldırım, konuşmasında, "Buralar bizim vatanımız. Vatanımızın her köşesi bizim için mukaddes. Bu topraklar bize kolay vatan olmadı. Her karışında şehitlerimizin kanı var. Ay yıldızlı bayrağımız, rengini şehitlerimizin kanından alıyor. Hilali bağımsızlığımızın sembolü. Yıldızı şehitlerimizi temsil ediyor. Memleketimizde kardeşliğimizi, birliğimiz bozmaya çalışan her türlü şer odaklarına karşı teröristlere karşı yoğun bir mücadele veriyoruz" dedi.


8 sene önce milletvekiliyken buralara geldiğini belirten Yıldırım konuşmasının devamında, "Sizin güvenliğiniz, ülkenin güvenliğidir. Erzincan’dan Mendeme köyü çukuruna gidecektim. Güvenlik sorunu var gitmeyelim dediler. Ben de Jandarma Komutanına ‘benim gitmediğim yere vatandaşı sen nasıl gönderiyorsun’ dedim. Önce ben gideceğim vatandaşın da özgüveni artacak. O yüzden biz ürkek, korkak davranırsak, terörün tam da istediğini yapmış oluruz. Terörü biz korkutmamız lazım. Teröristi biz korkutmamız lazım. Terör milleti korkutamaz. Bu toprakların sahibi, bu ay yıldızlı bayrak için yere düşen şehitlerimizdir. Bu topraklar bize emanettir. Bu emanete gözümüz gibi sahip çıkacağız" ifadelerini kaydetti


TBMM Başkanı Yıldırım konuşmasının devamında, sabah saatlerinde Erzincan-Sivas karayolu üzerindeki merkez ilçe Heybeli köyü yol ayrımında meydana gelen çift taraflı ölümlü trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyerek, yaralılara ise acil şifalar temenni etti. Öte yandan yola çıkacak olan vatandaşlara da uyarıda bulunan Yıldırım, sürücülerin dinlenmiş ve uykularını alarak, yola çıkmalarını istedi.


Yıldırım, "Yolların kralı yok, yolların kuralı var. Siz siz olun kurallara riayet edin. Biz sizlerin sevdiklerinize ulaşmanızı istiyoruz. Acılarla karşılaşmanızı istemiyoruz" dedi.




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