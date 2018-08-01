Tercan Öğretmenevi sil baştan yenilendi

Geçtiğimiz yıllarda bakımsızlığı ve unutulmuşluğu ile adeta ölü durumda bulunan Tercan Öğretmen evi ve ASO Müdürlüğü, yapılan tadilat ve değişikliklerle otellerle yarışıyor. Müdürlüğüne Cengiz Demirol’un getirilmesi ile birlikte başlayan köklü değişim ile Tercan Öğretmen evi ferah odalarından, toplantı salonuna, mutfağına kadar bütün çehresini yenileyerek bölgenin en konforlu Öğretmenevleri arasındaki yerini aldı.

Tercan Öğretmenevi’nin değişen çehresi ile birlikte bahçesinde yapılan dekorasyonlarda parmak ısırtıyor. Daha önce unutulmaya yüz tutmuş Tercan Öğretmenevinin yeniden çehresinin ve yapısının modernleştirilerek hizmete alınması ile birlikte Turizm kenti olma yolunda ilerleyen Tercan’ın konaklamak isteyenlere de yeni bir mekan açılmış oldu.

Öğretmenevi Müdürü Cengiz Demirol, yaptıkları çalışmalarda kendilerine daima destek olan İlçe Kaymakamı Kürşad Karaca’ya teşekkürlerini ileterek, Tercan Öğretmenevi’nin misafirlerini en iyi ve en konforlu şekilde ağırlamaya hazır olduğunu söyledi.