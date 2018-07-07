Tercih danışma standı açıldı

Liselere geçiş tercihlerinde öğrenci ve velilere yarımcı olunması adına Erzincan Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından Erzincan Park AVM’de kurulan tercih masası yoğun ilgi görüyor.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün Erzincan Park AVM de kurulan tercih danışma standı ile ilgili olarak açıklamada bulundu. Gün; “8. sınıftan 9. Sınıfa geçen öğrencilerimizin tercih döneminde öğrencilerimizin yanındayız. Eskiden TEOG yerleştirme tercihi yapan öğrenciler bu yıl Liseye geçiş sınavları yapıldı. Sınav kontenjanıyla öğrenci alan okullara genel tercihleri ve adrese dayalı tercih sistemi ile öğrencilerimizin liselere yerleşmeleri ile ilgili çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar içerisinde bakanlığımız ilgili şube müdürü arkadaşımızı ve öğretmenlerimizi seminere çağırmak suretiyle ve seminerlerden almış olduğumuz bilgileri okul müdürleri ve rehber öğretmenler ile okullarımız da tercih döneminde bulunacak olan arkadaşlarımız ile bir araya gelerek en detaylı şekilde tüm çalışmalarımızı bitirdik. 2-13 Temmuz tarihleri arasında 1. Yerleşme tercihleri ile ilgili olarak Rehberlik araştırma merkezi(RAM) başta olmak üzere Erzincan AVM parkta RAM tarafından açılmış olan tercih masamız ile birlikte 5 ayrı okulumuzda tercih danışma bürolarını kurduk. Burada Park AVM de Rehberlik araştırma merkezimizde ki arkadaşlarımız ile birlikte buraya kurduk.

Buradaki amacımız çocuklarımızın gelecekleri ile ilgili olarak tercihlerini iyi yapmaları, doğru yapmaları. Tercihlerin gelecekte çocuklarımızın hayatında önemli yeri olacak. Özellikle bilerek danışarak sloganımız dil bilse de bir bilene danış. Burada bu işi bilen arkadaşlarımız İlimizde 8. Sınıftan mezun olmuş, 9. Sınıfa kaydını yaptıran bütün velilerimiz çok rahat ulaşabilecekleri bir yer.Okul müdürleri ile yapmış olduğumuz toplantıda tercih döneminde okullarında bulunan bütün arkadaşlarımızın bu konuda ehil olmalarının ilk olması nedeniyle bu konuya önem veriyoruz. Buradan velilerimize şunu belirtmek istiyorum, ne yapacağız sorusunu kendinize sormayın. Siz veliler doğru olanı yapacaksınız, doğru olanda işin ehli olan milli eğitim müdürlüğümüz tarafından kurulan tercih bürolarımızda ki idareci ve yöneticilerimize bu belirttiğim 5 merkezimizde ki RAM yeni yeri eski Fırat okulu olan yer. AVM Park ta kurmuş olduğumuz bu tercih ofisimizde öğrencilerimizin ve velilerimizin sormak istedikleri her şeyi sorabiliyorlar. Öğrencilerimizin yeteneklerini ön plana çıkaran tercihlerini yapmaları hususunda adrese dayalı yeni bir sistem olduğundan bu sistem ilimizde rahat oturacak. Komisyonlar da görev yapan tüm arkadaşlarıma rehberlik Araştırma merkezimize özellikle teşekkür ediyorum" dedi.

Rehberlik Araştırma Merkezi(RAM) Müdürü Mehmet Güler ise yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Güler açıklamasın da; 5 ayrı okulda tercih komisyonları kurulduğunu belirterek, "Özellikle velilerin mesai saatlerinin dışında ulaşabilecekleri yer olan AVM parkta mobil tercih merkezini açtık. Burada tercih yapılmasından ziyade velilerimizin kafalarına takılan konularda bizlere ulaşmaları durumunda yardımcı olmak.Liselere geçiş yeni bir sistem olduğu için amacımız daha fazla kişiye ulaşmak. Velilerimizin panik yapmadan her türlü sorularına cevap vermeyi amaçlıyoruz. Milli Eğitim Müdürümüzün teklifi ile daha fazla ulaşılabilir yer olan AVM de böyle bir yer açtık. Burası ilk tercihin son günü olan 13 Temmuz’ a kadar açık olacak. Hafta içi 08.00 ile 17.00 arası burada hizmet verilecek. Mesai saat,inin dışında ve hafta sonu buraya koyduğumuz TV ekranın da tüm velilerimiz slaytlarda isteğini bilgilere ulaşabilecek. Bu slayt sürekli dönecek” dedi.