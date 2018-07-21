Toplum Sağlığı ve Kadın Konulu Seminer Düzenlendi

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü ve Kadın ve Demokrasi Derneği Erzincan temsilciliği işbirliği ile “Toplum Sağlığı ve Kadın” başlıklı bir seminer programı düzenlendi.

Seminerde Sağlık Hizmetleri Başkanı Halk sağlığı Uzmanı Dr. Asuman Tezel Kahraman "Sağlıklı Beslenme ve Obezite", "Akılcı İlaç Kullanımını"; Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şeyma Karatekin, "Bağışıklama ve Aşının önemini"; KETEM sorumlu hekimi Dr. Funda Demirel ise "Kanser Taramaları ve Erken Teşhisin Önemini" anlatarak katılımcıları doğru bilenen yanlışlar ve yapılması gerekenler konularında bilgilendirdiler.