TOSGEB Doğu Anadolu Bölgesi Solucan Gübresi Üreticileri Erzincan'da Toplandı

Ulusal meslek örgütü olan TOSGEB, Doğu Anadolu Bölgesi Solucan Gübresi Üreticileri Derneğinin bilgilendirme toplantısı Erzincan'da yapıldı.

TOSGEB Genel Başkanı Rasim Aydın'ın da iştirakiyle geniş bir katılımın sağlandığı toplantı, Doğu Anadolu Bölgesi Solucan Gübresi Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Pamir'in yönetiminde yapıldı.

Pamir yaptığı açılış konuşmasında; "Merkezi İstanbul'da olan Türkiye Solucan Gübresi Üreticileri Derneği (TOSGEB)'nin şemsiyesi altında bir araya gelerek 16 Nisan 2018 tarihi itibariyle Erzincan'da “TOSGEB Doğu Anadolu Bölgesi Solucan Gübresi Üreticileri Derneği” başlığı altında örgütlenmiştir.Solucan gübresi üretimi çok uzun zamandır bilinmesine rağmen dünyanın bunu bilimsel anlamda son 50 yıldır tanıyor. Ancak üzücü olan Türkiye'de solucan gübresini de kapsayan yönetmelik henüz 23 Şubat 2018'de yayınlanabilmiştir." dedi.

Gıda Tarım ve Ormancılık Bakanlığı ile birlikte yönetmeliğin hazırlanmasında önderlik eden Türkiye Solucan Gübresi Üreticileri Derneği (TOSGEB) Genel Başkanı Rasim Aydın'a ve Yönetim Kurulu, Bilim Kurulu, Dış İlişkiler Kurulu ve Denetim Kurulu mensuplarına ayrı ayrı teşekkür etti.

Erzincan'daki çalışmalarına da değinen Pamir "Şehrimizde kurulacak olan Tarıma Dayalı Besi İhtisas OSB'sinden bu iş kolu ile ilgili, Doğu Anadolu Bölgemize hitap edecek şekilde bir entegre tesisin kurulması için 50 dönüm yerin planlamaya dahil edilmesi talep edilmiş, Gıda Tarım ve Ormancılık Bakanlığından müspet görüş alınmıştır. Üyelerimizle ve çeşitli fon, teşvik ve desteklerle hayata geçirilecek olan tesisin bölgemize ciddi bir katma değer sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Daha sonra söz alan TOSGEB Genel başkanı Rasim Aydın konuşmasında; "TOSGEB Derneğinin kuruluşu ile birlikte kimlik kazanan solucan gübresi iş kesiminin yakın zamanda önemli kazanımlar elde etmesi bekleniyor.

Organik solucan gübresinin bir iş kesimine dönüşmesinin temelinde gıdalardaki yapay müdahalelerin insan sağlığını bozduğuna dair savlar yatıyor. Son yıllarda gıdaların sağlıksızlığından şikâyetçi olan tüketici kesimin talebi organik gıdaya yöneldi.” dedi.

"Organik gıdaya olan talebin artması, organik gübrelere olan talebi de doğal olarak artırdı "şeklinde konuşan Aydın; solucan gübresinin tamamen organik bir toprak düzenleyici olduğunu, çoraklaşan topraklara verildiğinde toprakta yeniden bir organik yaşam başlattığını ve toprağı düzenlediğini belirterek, "Böylelikle kimyasal gübrelerin topraktaki yan etkilerini ortadan kaldırdığı gibi, bitkilerin beslenirine ve verim artışına da neden oluyor diyerek" sözlerini bu toplantı dolayısıyla Doğu Anadolu Solucan Gübresi Üreticileri Birliğine teşekkür ederek tamamladı.