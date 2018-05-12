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12 Mayıs 2018 12:39

Trafik kazasında yaralananlara ilk müdahaleyi Sağlık Bakanı Demircan yaptı

Toplu açılış programına katılmak üzere Erzincan’a doğru yola çıkan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın güzergahı önünde trafik kazası meydana geldi.

Trafik kazasında yaralananlara ilk müdahaleyi Sağlık Bakanı Demircan yaptı

12 Mayıs 2018 12:39

Bakan Demircan, kazada yaralananlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Erzincan-Refahiye karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasına rastlayan Sağlık Bakanı Demircan, konvoyunu durdurarak, ilk müdahaleyi kendisi yaptı. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, Bakan Demircan ise yaralı vatandaşları hastanede ziyaret ederek, durumları hakkında bilgi aldı.


Bakan Demircan gerçekleştirdiği kaza sonrası yaptığı açıklamada ise kaza geçiren yaralı vatandaşların şuurunun açık olduğunu belirterek, sağlık ekipleri tarafından gerekli müdahalelerin yapıldığını kaydetti.


Kaza yapan vatandaşların İstanbul’dan geldiklerini belirten Bakan Demircan, kendilerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, acil şifalar diledi.




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