Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, 26 kavşağa hem vatandaşa hem de yerli ve yabancı turistlere yönelik kurum ve kuruluşları ve Erzincan’ın turistik alanlarının yönünü gösteren trafik bilgi levhaları ilave ediliyor. Bununla birlikte Şehir merkezinde cadde ve sokaklarda yapılan kaldırım ve yol yenileme çalışmalarından sonra il merkezinde sağlıklı bir trafik akışı sağlamak için Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince eskiyen trafik levhaları yenilenirken, eksiklik görülen yerlere de yeni işaret levhaları ilave ediliyor.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, “Yön levhaları trafikte sürüş konforu ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla, Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz trafik levhalarına yönelik bir çalışma gerçekleştiriyor. Çalışma kapsamında şehir merkezinde birçok noktada trafik levhaları yenilendi. Yaya ve sürücülerin güvenliği için, trafik levhalarının eksikliğinden kaynaklanan kazalara sebebiyet vermemek için, ulaşımda konforun ve güvenliğin arttırılması için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ayrıca şehir merkezinde yolculuğunuz boyunca 26 noktaya size eşlik edecek trafik bilgi işaretleri de ekleyerek aradığınız yerleşim yerlerini, turistik alanları, kurum ve kuruluşları daha kolay ve rahat bir şekilde ulaşabilmenizi sağlıyoruz.” dedi.