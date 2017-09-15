Mesut Turan, yazılı bir açıklama yaparak, prostat kanserinin ülkemizde erkeklerde en sık görülen kanserlerden biri olduğunu belirtti.

Turan yaptığı açıklamada: “ Prostat, erkek üreme sisteminin parçası olan bir salgı bezidir. Kalın bağırsağın son kısmının önünde ve mesanenin altında yerleşmiştir. İdrar yolunu çepeçevre sarar. Sağlıklı prostat bezi gençlerde yaklaşık bir ceviz büyüklüğündedir. Yaşlanma ile birlikte büyüme eğilimindedir. Prostat bezini oluşturan hücrelerin kontrolsüz bölünmesi sonucu prostat kanseri gelişebilir. Bu kanser hücreleri zamanla prostatı terk edip başta kemikler olmak üzere başka organlara yayılabilir.

Prostat kanseri ülkemizde erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türüdür ve her yıl 100.000 erkeğin 39’unda bu kanser teşhis edilmektedir. ABD’de en sık görülen kanser türü olup, kanserden kaynaklanan ölümlerde ise ikinci sırada gelmektedir.

Prostat kanserinin kesin nedenleri bilinmemektedir. Yaş ilerledikçe risk artar. Birinci derece akrabasında prostat kanseri görülenlerin bu kansere yakalanma riski daha yüksektir. Beslenme alışkanlıkları (doymuş yağlardan ve kırmızı etten zengin, sebze-meyveden fakir bir diyet) prostat kanseri riskini arttırabilir.

Prostat kanserinin genellikle erken bir bulgusu yoktur ve yavaş ilerler. İlerlemiş prostat kanserleri erkeklerin idrar çıkışını yavaşlatabilir, ama bu semptomlar iyi huylu prostat bezi büyümelerinde de oluşabilir. İdrar yapmaya başlamada zorlanma veya yapamama, az miktarda ve kesik kesik idrar yapma, ani idrara sıkışma, sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma veya ağrı, idrarda kan görülmesi, sırt bölgesi, kalçalar veya uyluk ağrıları ya da hareket güçlüğü gibi belirtilerin görülmesi halinde hemen doktora başvurulmalıdır.

Prostat kanseri erken tanı konulabilen ve tedavi edilebilen bir hastalıktır. Hastalığın evresine ve özelliklerine göre farklı tedavi seçenekleri mevcuttur. Aktif izlem, prostatın tamamının ameliyatla çıkarılması veya ışın tedavisi (radyoterapi) erken evrelerde uygulanabilir. Hormon tedavisi veya kemoterapi diğer evrelerde gerekli görülebilir. Yüksek riskli hastalarda erken tedavi hayat kurtarıcıdır.

Tüm kanserlerde olduğu gibi sağlıklı beslenme alışkanlıkları prostat kanseri riskini azaltabilir. Bunun yanında birinci derece akrabalarınız arasında prostat kanseri görülen varsa siz de risk altındasınız. Bu nedenle 40 yaşınızdan itibaren düzenli olarak üroloji hekiminize giderek muayene olun!" Diye konuştu.